Tabip odaları: TTB’ye müdahale son bulsun

Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Türk Tabipleri Birliği (TTB) merkez konseyinin görevden alınmasına yönelik açtığı dava öncesi TTB ile 43 Tabip Odası ortak açıklama yayınladı. 30 Kasım tarihinde görülecek olan 7. duruşma öncesinde yayınlanan ortak açıklamada, TTB örgütsel bütünlüğüne yapılan müdahalenin kabul edilemeyeceğine dikkat çekildi.

Duruşmanın karar duruşması olabileceği söylenen açıklamada, “Hukuksal açıdan hiçbir karşılığı ve dayanağı olmayan dava, 1 yıldır sürüyor. Türk Tabipleri Birliği örgütsel bütünlüğüne ve seçimle oluşan yapısına müdahale anlamına gelmektedir” dendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “70 yıllık meslek örgütünü, kendi denetim mekanizmasının ötesinde somut olmayan gerekçelerle ve son dönemde sıkça başvurulan yargı eliyle etkisizleştirme ve suçlu göstermeye çalışma uygulamasını kabul etmiyoruz. Görevden alma davasının geri çekilmesini, TTB ve tabip odalarının yönetsel süreçlerine müdahalenin son bulmasını talep ediyoruz.”