Tabipler yeni yönetimi belirledi

Hekimler İstanbul ve Ankara’da sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre Ankara’da Çağdaş Hekimler Grubu, İstanbul’da Demokratik Katılım Grubu kazandı.

Haber Merkezi

İstanbul ve Ankara Tabip Odası’nda hekimler yeni yönetimi belirlemek için dün sandık başına gitti. 35 bini aşkın üyesi ile en büyük tabip odalarından olan İstanbul’da seçimlerde mevcut yönetimde olan Demokratik Katılım Grubu ile hükümete yakınlığı ile bilinen Değişim Grubu, MHP’ye yakınlığı ile bilinen Türk Hekimleri Birliği ile Çağdaş Hekimler Grubu listeleri yarıştı.

İki yılda bir yapılan seçimler için hekimler dün 09.00-17.00 arasında Fatih Karagümrük’te Neslişah Kız Anadolu İmam Hatip ile Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde kurulan sandıklarda oy kullandı. Sayım geç saatlere kadar sürdü. Kesin olmayan sonuçlara göre Demokratik Katılım Grubu oyların yüzde 50’sini alarak seçimi kazandı.

2 GRUP YARIŞTI

Ankara Tabip Odası seçimlerinde ise mevcut oda yönetiminde olan Çağdaş Hekimler Grubu ve hükümete yakınlığı ile bilinen Beyaz Önlük Dayanışması listeleri yarıştı. Seçimler için hekimler Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Binası’nda bulunan Morfo Kantini’nde oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık 2 bin 100 oy alan Ankara Çağdaş Hekim Grubu seçimleri blok olarak kazandı. Beyaz Önlük Dayanışması’nın ise yaklaşık bin 800 oyda kaldığı belirtildi. Çağdaş Hekimler Grubu yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şöyle: Dr. Mine Coşkun, Dr. Alper Tan Açar, Dr. Başar Beyoğlu, Dr. Özden Çiftçi, Dr. İrem Dinçer, Dr. Kemal Oskay ile Dr. Togay Yılmaz.

İstanbul ve Ankara Tabip Odası genel kurullarında yapılan seçimler sonucunda, TTB’nin haziran ayı içinde gerçekleştirilecek büyük kongresinde oy kullanacak delegeler de belirlenmiş oldu.