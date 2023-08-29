Tablo kötümser: Ekonomik güvende sert düşüş!
TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi temmuz ayında 99,3 iken, ağustos ayında yüzde 5,2 oranında azalarak 94,1 değerini aldı. Veri bir yılın en düşük seviyesi olarak kaydedilirken salgından bu yana en sert düşüş olarak da izlendi.
Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 5,2 azalışla 94,1 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks temmuzda 99,3 iken, ağustosta yüzde 5,2 azalarak 94,1'e geriledi.
Geçen aya göre ağustosta tüketici güven endeksi yüzde 15,1 gerileyerek 68 değerini, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,3 azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalışla 115,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 düşerek 114,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,7 azalarak 87,4 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.