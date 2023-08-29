Tablo kötümser: Ekonomik güvende sert düşüş!

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi temmuz ayında 99,3 iken, ağustos ayında yüzde 5,2 oranında azalarak 94,1 değerini aldı. Veri bir yılın en düşük seviyesi olarak kaydedilirken salgından bu yana en sert düşüş olarak da izlendi.

Ekonomi 29.08.2023 10:34 Giriş: 29.08.2023 10:34

Güncelleme: 29.08.2023 10:39 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos