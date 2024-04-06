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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Tacikistan vatandaşlarına vize muafiyeti

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Tacikistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldı.

Güncel
  • 06.04.2024 07:05
  • Giriş: 06.04.2024 07:05
  • Güncelleme: 06.04.2024 07:08
Kaynak: Haber Merkezi
Tacikistan vatandaşlarına vize muafiyeti

Tacikistan vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları seyahatlerde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Tacikistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde uygulanan vize muafiyeti kaldırıldı.

Mevzubahis karar 6458 sayılı Yabacılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18 maddesi gereğince alındı.

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