Tacize karşı yürüyüş

Şırnak’ta bir uzman çavuşun kadına tacizde bulunması sonrası protestolar devam ediyor. Mardin’de eylem yapan kadınlar “Tecavüzcü çeteler hesap verecek” dedi.

HABER MERKEZİ

Şırnak’ta yaşanan cinsel tacize karşı yürüyüş düzenleyen Nusaybinli kadınlar, Kadınlara ve çocuklara yönelik saldırılara karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Tevgera Jinên Azad (TJA), Şırnak’ta bir uzman çavuşun bir kadına cinsel tacizde bulunmasına karşı Mardin’in Nusaybin ilçesinde yürüyüş gerçekleştirdi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İlçe binasından Barış Parkı’na kadar yürüyen kadınlar, “Tecavüzcü çeteler hesap verecek” pankartı taşıyarak, “Jin jiyan azadî”, “Bijî berxwedana jinan” ve “Tecavüzcü çeteler hesap verecek” sloganları attı.

Yürüyüş sonrası yapılan açıklamayı TJA aktivisti Nahide Ülger okudu. Kadınlara ve çocuklara yönelik özel savaş politikalarına dikkat çeken Ülger, fail uzman çavuşun koruma altına alındığını ifade etti.

Ülger, “Özel savaş politikaları kadın özgürlük hareketimiz ve onurlu halkımız tarafından boşa çıkarılmıştır. Kürt kadın özgülük hareketi olarak dünyanın neresinde olursa olsun kadına yönelen her türlü şiddete karşı sessiz kalmayacağımızı ve özsavunmamızı geliştireceğimizi belirtiyoruz. Başta kadınlar olmak üzere tüm halkımızı öz değerlerini korumaya çağırıyoruz” dedi.

‘HİÇBİR KADIN YALNIZ DEĞİL’

Ardından konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ise AKP döneminde 7 bin kadının katledildiğini hatırlattı. Kadınların en çok evde, en yakınlarındaki erkeklerden şiddet gördüğünün altını çizen Uçar, “Kürdistan’da kadına yönelik şiddet altında özel savaş politikası uygulanıyor. Devlet görevlilerinin devletin gücünü arkasına aldığı bir zaman dilimini yaşıyoruz. Biz bugün kadınlar olarak bu tabloyu değiştirmek için buradayız. Daha bir ay önce Van’da genç kadınlara saldırıda bulunuldu ve aynı cevabı aldılar. Şırnak’ta da uzman çavuş bir kadın arkadaşımıza taciz, tecavüz girişiminde bulundu. Kürdistan’da bu suçları işlemek çok kolay onlar için ama bizler bu mücadeleye inanan kadınlar olarak, nerede olursa olsun şiddetle karşı karşıya kalan hiçbir kadın arkadaşımızın yalnız olmadığını belirtiyoruz. Jin jiyan azadî felsefesine dört elle sarılanlara bin selam olsun. Bizler AKP’ye karşı örgütleneceğiz. Bu felsefe bütün toplumu özgürleştirecek kadar güçlüdür. AKP’ye ve erkek devlete sözümüzü tekrarlıyoruz. Jin jiyan azadî” diye konuştu.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Şırnak’ın kent merkezine bağlı Dicle Mahallesi Orman Caddesi üzerinde 12 Nisan’da bir kadını taciz eden Zekeriya Çelik adlı uzman çavuş, halk tarafından darbedilmişti. Çelik hastaneye kaldırılırken 4 kişi gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan 4 kişi Şırnak Adliyesi’ne sevk edildi. Bu kişiler savcılık ifadesi ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.