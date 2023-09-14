Taçsız Kral Metin Oktay mezarı başında anıldı

Spor Servisi

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, vefatının 32'nci yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Metin Oktay'ın yeğeni Mualla Erşan ile sevenleri katıldı.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, Metin Oktay'ın adının Kemerburgaz'da yapılı devam eden tesislere de verileceğini ifade etti. Öztürk, "Kaptanımız, taçsız kral Metin Oktay'ın ölümünün 32'nci yıl dönümü sebebiyle buradayız. Her anma bir hüzün ve üzüntüdür. Biz hüzün ve üzüntü ile gururu bir arada yaşıyoruz. Galatasaray'ın 1905'ten bugüne gelmesinde yöneticilerimizin, sporcularımızın çok büyük katkıları oldu. Ancak biri var ki eşi benzeri yok. O da Metin Oktay. Ben 1961 doğumluyum. O dönemde Palermo'ya transfer olmuştu. Bütün Galatasaraylılara babaları Metin adını verdi" diye konuştu.