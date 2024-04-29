Tahir Elçi cinayeti davası: Savcı sanıkların beraatını istedi

9 sene önce Diyarbakır Barosu Başkanı iken katledilen Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin açılan davada savcı, sanıkların beraatı yönünde mütalaa verdi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare’nin önünde 28 Kasım 2015’te katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davada savcının sanıkların beraati yönünde mütalaa verdiği belirtildi.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Onlarca kamera önünde katledilen Baro Başkanımız Av.Tahir Elçi dosyasında 8 yılın sonunda D.Bakır Cumhuriyet Başsavcılığı sanıkların Beraatı yönünde mütalaa verdi. O karanlık gün bir gün muhakkak aydınlanacaktır."

Onlarca kamera önünde katledilen Baro Başkanımız Av.Tahir Elçi dosyasında 8 yılın sonunda D.Bakır Cumhuriyet Başsavcılığı sanıkların Beraati yönünde mütalaa verdi.



O karanlık gün bir gün muhakkak aydınlanacaktır . — Nahit Eren (@av_nahiteren) April 29, 2024

Elçi cinayetine dair dava duruşması 12 Haziran'da Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davada, tutuksuz yargılanan polis Sinan Tabur, Fuat Tan ve Mesut Sevgi’ye “bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçlaması yöneltiliyor.