Tahir Elçi davasında talepler reddedildi, duruşma ertelendi

Diyarbakır Barosu Başkanı iken 9 sene önce katledilen Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davanın 10'uncu duruşması tamamlandı. Avukatların taleplerini reddeden mahkeme davayı 12 Haziran'a erteledi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare’nin önünde 28 Kasım 2015’te katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davanın onuncu duruşması bugün yapıldı. Avukatların taleplerini reddeden mahkeme davayı 12 Haziran'a erteledi.

Davayı, Tahir Elçi’nin eşi CHP Milletvekili Türkan Elçi, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi izledi. DEM Parti Milletvekilli Ceylan Akça ile Fransa ve İtalya'dan avukatlar da duruşmayı takip etti.

Artı Gerçek'ten Rojhat Abi'nin haberine göre duruşmaya, sanık polisler SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

DAVUTOĞLU'NUN DİNLENİLMEMESİNE TEPKİ

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun dinlenmesi kararından vazgeçilmesine tepki gösteren Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, "Bir suikast taksirle işlenmez. Maalesef soruşturma aşamasından farklı bir noktada değiliz. Bu dava dosyasını bekleyen milyonlarca insan var. Bu anlamda toplumun adalet konusunda tatmini için verdiğiniz ara kararlardan vazgeçmenizi istiyorum. Dosyanın iddia makamına tebliğ edilmesini istiyoruz" dedi.

"KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLAYIN, CEZA VERMEYECEKSENİZ DE VERMEYİN"

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar ise "Sadece Tahir Elçi'nin kim tarafından öldürüldüğünü açıklayın. Ceza vermeyecekseniz de vermeyin. 37 yıldır avukatım, sadece Tahir'i kimin öldürdüğünü bulun. Siz tek bir delil incelendiniz mi? Oysa tüm meslektaşlarım o kadar çalıştı ki. Tek talebim Tahir Elçi'nin faillerinin bulunmasıdır" diye konuştu.

Beyanların ardından iddia makamı mütalaasını sunmadı, ek süre istedi. Mahkeme avukatların taleplerini reddetti ve iddia makamına mütalaası sunması için son kez süre verdi.