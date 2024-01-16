Tahliye sonrası kadın gazetecilere yeni dava

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İran’da Mahsa Amini'nin katledildiğini haberleştiren gazeteciler Elahe Muhammedi ve Nilüfer Hamedi’ye tahliye edilmelerinden saatler sonra yeni bir dava açıldı.

17 aydır tutuklu bulunan gazeteciler Muhammedi ve Hamedi’nin tahliye edildiği açıklanmıştı. İran rejiminin bağlı Mizan Haber Ajansı, 400 günden fazla süren tutukluluğun ardından 10 milyar tümen kefaletle serbest bırakılan Muhammedi ile Hamedi için yeni bir dava açıldığı bildirildi. Tahran’daki Evin cezaevinden çıktıktan sonra başörtü kurallarına uymayarak fotoğraf yayınladıkları nedeniyle iki gazeteciye yeni dava açıldığını duyuran Mizan Haber Ajansı, Muhammedi ve Hamedi'nin yurtdışına çıkış yasağının olduğunu da kaydetti.