Tahminler yükseldi: En düşük emekli maaşında beklenti ne?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, açıklanan son enflasyon verilerinin arından maaşlarda tahminlerin yükseldiğini belirterek, "En düşük emekli maaşının 12.500 TL civarında olmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan ekim ayı enflasyon rakamlarını geçtiğimiz açıkladı. Buna göre enflasyon oranı ekimde aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,40 olarak kayıtlara geçti.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram da yeni tahminlerini paylaştı.

Milliyet'e konuşan Bayram, açıklanan son enflasyon rakamıyla birlikte tahminlerin yükseldiğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı: “Son enflasyon rakamıyla beraber tahminler yükseldi. SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 37-38 civarında bir enflasyon farkı beklentisi vardı. Memur, memur emeklilerine yüzde 50’ya yakın zam beklentisi vardı.

Son açıklanan enflasyon rakamıyla beraber yüzde 29.40’lık artış şu anda belirlendi. İki aylık enflasyon farkını daha bekliyoruz. Burada enflasyon tahminlerinin revize edilmesiyle birlikte en düşük emekli, en düşük memur emeklisi maaşı merak konusu oldu.

En düşük emekli maaşı 7500 TL civarında. Asgari ücretle arasındaki skalaya bakacak olursak bunun 10 bin TL seviyesinde olması gerekiyordu. Yeni dönemde en düşük emekli maaşının çok daha fazla artırılmasını bekliyoruz. En düşük emekli maaşının 12.500 TL civarında olmasını bekliyoruz.

En düşük memur emeklisi maaş 9876 TL, 14 bin 800 TL civarında olmasını bekliyoruz."