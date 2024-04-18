Tahran’a yaptırım dalgası

İsrail, İran’a yapacağı misillemenin ‘türüne’ karar verdi. Batı, Tahran’a yeni yaptırım dalgası açıkladı. ‘Dost ülkelere’ teşekkür eden Netanyahu “Saldırı kararı bizim” dedi.

Dış Haberler

İran’ın Şam’daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya misilleme olarak İsrail’e İHA ve füze göndermesi sonrası gerginlik sürüyor. ABD ve Avrupa Birliği (AB), İran’a yönelik yeni yaptırım kararları aldı. İsrail ordusunun ise İran’a yapılacak misillemenin “türüne” karar verdiği aktarıldı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'e saldırıları nedeniyle İran'a yeni yaptırım uygulanacağını bildirdi. Washinton’ın müttefikleriyle İran’a kapsamlı bir cevabı koordine ettiğini kaydeden Sullivan, Washington’ın ayrıca “İran'ın füze ve insansız hava aracı yeteneklerine karşı Ortadoğu'da hava ve füze savunması ile erken uyarı sistemlerinin entegrasyonunu güçlendirmeye devam ettiğini” kaydetti.

AB Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrell ise, üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığı çevrimiçi toplantı sonrası birliğin “İran'a yönelik yaptırımları genişleteceğini” duyurdu. “İsrail’in yanında olduklarını” belirten Borrell görüşmeye başlayacakları teklifin, İran'a ait insansız hava araçlarının Rusya'ya tedarikini engellemeyi amaçlayan yaptırımları genişleteceğini, “İran'ın Ortadoğu'daki vekillerine” teslimatları da kapsayabileceğini dile getirdi.

‘KARAR BİZİM’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı saldırı için dost ülkelerin öneri ve tavsiyeleri olduğunu, bunu takdir ettiklerini ancak “kendi kararlarını alacaklarını” dile getirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'u bir arada Batı Kudüs’te kabul etti. Herzog, İran’a karşı yanlarında durduğu için iki bakana teşekkür etti.

İran’ın başkenti Tahran’da “Ordu Günü” kutlamalarında konuşan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise, 13 Nisan’daki saldırının “sınırlı tutulduğunu” savundu. Reisi, “İsrail’in istihbarat, güvenlik ve askeri alanda stratejik bir yenilgiye uğradığını” kaydetti.

SALDIRININ TÜRÜ BELLİ

İsrail’de yayın yapan The Jerusalem Post'un kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail ordusu, Tahran'a karşı saldırının türü konusunda hazırlıklarını tamamladı. Kaynaklar, İsrail ordusunun İran ve bölgedeki vekillerine “nasıl karşı saldırı yapacağına karar verdiğini” ancak misillemenin zamanlamasının belli olmadığını aktardı. Lübnan sınırındaki saldırılarını ve faaliyetlerini artırdığı dikkat çeken İsrail'in misillemesinin Hizbullah'a karşı da yapılması değerlendiriliyor.