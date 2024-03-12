Tahsin Kaya son yolculuğuna uğurlandı
Spor Servisi
Fenerbahçe Kulübünün yaşamını yitiren eski başkanı Tahsin Kaya için dün tören düzenlendi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, eski sporcular, Tahsin Kaya'nın ailesi ve sevenleri katıldı.
Törende konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camianın, Tahsin Kaya'nın hizmetlerine minnettar olduğunu ifade etti.