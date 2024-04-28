TAKSAV Bursa’da Siyaset Atölyesi Söyleşileri başlıyor

TAKSAV Bursa'da Siyaset Atölyesi Söyleşileri başlıyor. Atölyenin ilk söyleşisi birgun.net Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin'in katılımıyla gerçekleşecek.

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV), Bursa Toplantı salonunda Siyaset Atölyesi Söyleşileri düzenliyor. Atölyenin ilk söyleşisi bugün (28 Nisan) saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Söyleşinin ilkini birgun.net Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin, "Seçim sonrası Türkiye tablosu, yeni dönem ve olası gelişmeler" başlığıyla yapacak.

Ardından 11 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te "1923'ten Günümüze Cumhuriyet Dönemi islamcılık" başlığıyla Akademisyen-Yazar Behlül Özkan katılacak.

Atölyenin son oturumu ise 25 Mayıs'ta saat 15.00'te BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı tarafından "Emperyalizm krizi ve savaş politikaları" başlığıyla yapılacak.