TAKSAV'da ekonomi atölyesi başlıyor

TAKSAV'ın ekonomi atölyesinin ilk buluşması 16 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Ozan Gündoğdu'nun katılımıyla gerçekleşecek.

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) İstanbul Kadıköy şubesinde ekonomi atölyesi düzenliyor.

Kamusal düşüncenin geri plana atıldığı ve ekonomik gidişatın soyut piyasa tepkileri üzerinden yorumlandığı bir dönemde sınıfsal çelişkileri, anaakım iktisadın sınırlarını ve dönüştürücü bir iddiası olan yaklaşımları anlamak için ilgi duyan herkesin davetli olduğu atölyenin ilk buluşması 16 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Ozan Gündoğdu'nun katılımıyla gerçekleşecek.

Lenin'den Huberman'a günümüz ekonomisine ışık tutan önemli eserlerin inceleneceği atölyenin beş hafta sürmesi planlanıyor.

Katılımın sınırlı olduğu atölyeye kayıtlar https://lnk.bio/taksavkadikoy üzerinden alınıyor.