TAKSAV'da Evrim Atölyesi başlıyor: Açılış dersini Alaeddin Şenel verecek
Kaynak: Haber Merkezi
Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) İstanbul Kadıköy şubesinde Evrim Atölyesi düzenleniyor.
Atölyenin ilk buluşması 18 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleşecek. Atölyenin açılış dersini Alaeddin Şenel verecek.
Evrim Atölyesi'nin programı şöyle:
1. DERS
Bilimsel Düşünce
Ender Helvacıoğlu
20 Nisan - Saat 15.00
2. DERS
Evrenin Evrimi
Özgürcan Özüdoğru
28 Nisan - Saat 15.00
3. DERS
Yerin Evrimi
Mehmet Sakınç
4 Mayıs - Saat 15.00
4. DERS
Canlılığın Evrimi
Çağatay Tarhan
12 Mayıs - Saat 15.00
5. DERS
İnsanın Evrimi
Ferhat Kaya
18 Mayıs - Saat 15.00
Atölyeye kayıtlar https://lnk.bio/taksavkadikoy üzerinden alınıyor.