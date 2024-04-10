Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TAKSAV'da Evrim Atölyesi başlıyor: Açılış dersini Alaeddin Şenel verecek

Kültür Sanat
  • 10.04.2024 15:59
  • Giriş: 10.04.2024 15:59
  • Güncelleme: 10.04.2024 16:08
Kaynak: Haber Merkezi
TAKSAV'da Evrim Atölyesi başlıyor: Açılış dersini Alaeddin Şenel verecek

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) İstanbul Kadıköy şubesinde Evrim Atölyesi düzenleniyor.

Atölyenin ilk buluşması 18 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleşecek. Atölyenin açılış dersini Alaeddin Şenel verecek.

Evrim Atölyesi'nin programı şöyle:

1. DERS

Bilimsel Düşünce
Ender Helvacıoğlu
20 Nisan - Saat 15.00

2. DERS

Evrenin Evrimi
Özgürcan Özüdoğru
28 Nisan - Saat 15.00

3. DERS

Yerin Evrimi
Mehmet Sakınç
4 Mayıs - Saat 15.00

4. DERS

Canlılığın Evrimi
Çağatay Tarhan
12 Mayıs - Saat 15.00

5. DERS

İnsanın Evrimi
Ferhat Kaya
18 Mayıs - Saat 15.00

Atölyeye kayıtlar https://lnk.bio/taksavkadikoy üzerinden alınıyor.

BirGün'e Abone Ol