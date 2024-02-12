TAKSAV'ın 'Yeni Baştan Umutla' sergisi 15 Şubat'ta başlıyor
Kaynak: Haber Merkezi
Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Kadıköy Şubesi'nin "Yeni Baştan Umutla" isimli sergisi 15 Şubat'ta başlıyor.
TAKSAV Kadıköy Şubesi Güzel Sanatlar Atölyesi eğitmeni Fatma Savaş küratörlüğünde gerçeklecek sergi, Türkan Saylan Kültür Merkezi A+B Galeri’de 15 – 28 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek.
Sergide, sanat yolculuğunun bir aşamasında Maltepe’den yolu geçmiş 75 sanatçının eserleri yer alıyor.
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