TAKSAV’da Evrim Atölyesi

Kültür Sanat Servisi

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) İstanbul Kadıköy şubesinde Evrim Atölyesi düzenleniyor. Atölyenin ilk buluşması bugün saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Atölyenin açılış dersini Alaeddin Şenel verecek.

‘Cansız doğanın, canlıların, doğanın ve akıllı canlıların evrimiyle üç boyutlu evrim anlayışı’ başlıklı derse katılım ücretsiz, kayıt ise zorunlu değil. 5 derslik 5 hafta sürecek olan Evrim Atölyesi’nin derslerini sırasıyla Ender Helvacıoğlu, Özgürcan Özüdoğru, Mehmet Sakınç, Çağatay Tarhan ve Ferhat Kaya verecek. Atölyeye kayıtlar https://lnk.bio/taksavkadikoy üzerinden yapılabilir.