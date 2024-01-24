TAKSAV’dan çocuklara ve yetişkinlere atölye

TAKSAV Ankara, uzman isimlerin yürütücülüğünde çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölyeler gerçekleştirecek.

BirGün/ANKARA

TAKSAV Ankara çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmalarına başlıyor. Alanında uzmanlaşmış isimlerin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek atölyeler 6 hafta olarak planlandı.

Atölyeler hakkında detaylı bilgi için WhatsApp üzerinden 0541 107 59 70 numaralı telefona ulaşılabilir.

YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

7-12 yaş arası çocuklara yönelik Yaratıcı Drama Atölyesi, BKM Mutfak Atölye’de Doğaçlama Oyun Çıkarma eğitimini ve Yaratıcı Tiyatro Atölyesi programını tamamlayan Miray Payaslı’nın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek.

Haftalık 100 dakika olarak planlanan ve 6 hafta sürecek atölye için son başvuru tarihi 7 Şubat olarak açıklandı.

Atölyenin hedefleri şöyle:

*Yaratıcılık gelişimi

*Grupla ortak karara varma, çözüm üretme, birlikte çalışma

*Eleştirel düşünme yeteneği

*Farklı düşünceler geliştirme

*İmgeleme gücünü geliştirme

*İletişim becerileri kazanma

*Keşfetme

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE ATÖLYESİ

6-12 yaş arası çocuklara yönelik Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe bölümü mezunu Görkem Sıla Arkat’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. Sınırlı sayıdaki kontenjanla yapılacak olan atölye başvurular 7 Şubat’a kadar devam edecek. Atölye de ilk dersin 10 Şubat’ta verilmesi planlanıyor.

Atölyenin hedefleri şöyle

*Eleştirel düşünmeyi öğrenme

*Yaratıcı düşünmeyi öğrenme

*Tartışmayı öğrenme

*Soyut kavramlar üzerine düşünmeyi öğrenme

*Başkalarını dinlemeyi ve farklı fikirlere saygı duymayı öğrenme

*Fikirlerini özgürce ifade edebilmeyi öğrenme

*Birlikte düşünme becerisini geliştirme.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DANS ATÖLYESİ

7-10 yaş arası çocuklara yönelik beden-zihin eğitimi temelli Yaratıcı Dans Atölyesi, Githa Satya Yoga Okulu’nda Yoga Eğitmenlik sertifikası alan Tulya Çavuşoğlu tarafından gerçekleştirilecek. 90 dakikalık ders sürelerinden 6 hafta sürecek atölyeye katılım için son başvuru tarihi 7 Şubat olarak belirlendi.

Atölyenin hedefleri şöyle:

*Temel anatomi

*Nefes ve beden farkındalığı geliştirme

*Hareket algısını geliştirme

*Ritim duygusunu geliştirme

*Duyguları beden ve dans yoluyla ifade

*Doğaçlama ve imgeleme teknikleri

*Hafıza güçlendirme

*Bedene esneklik kazandırma

*Grupla birlikte çalışma.

YETİŞKİNLER İÇİN YOGA VE YARATICI DANS ATÖLYESİ

Yetişkinler için Beden-Zihin eğitimi temelli Yoga ve Yaratıcı Dans atölyesi de Tulya Çavuşoğlu tarafından gerçekleştirilecek. Sınırlı sayıda kontenjan açılan atölyeye katılım için dans ve yoga geçmişi aranmadığı belirtildi.

Atölyenin hedefleri şöyle:

*Temel anatomi bilgisi

*Nefes ve beden farkındalığı

*Temel yoga eğitimi

*Hareket algısı geliştirme

*Doğaçlama Dans’a giriş

*Meditasyon teknikleri

*Duyguların beden-zihin yoluyla dışavurumu

*Bedene esneklik ve güç kazandırma.