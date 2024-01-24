TAKSAV’dan çocuklara ve yetişkinlere atölye
TAKSAV Ankara, uzman isimlerin yürütücülüğünde çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölyeler gerçekleştirecek.
BirGün/ANKARA
TAKSAV Ankara çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmalarına başlıyor. Alanında uzmanlaşmış isimlerin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek atölyeler 6 hafta olarak planlandı.
Atölyeler hakkında detaylı bilgi için WhatsApp üzerinden 0541 107 59 70 numaralı telefona ulaşılabilir.
YARATICI DRAMA ATÖLYESİ
7-12 yaş arası çocuklara yönelik Yaratıcı Drama Atölyesi, BKM Mutfak Atölye’de Doğaçlama Oyun Çıkarma eğitimini ve Yaratıcı Tiyatro Atölyesi programını tamamlayan Miray Payaslı’nın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek.
Haftalık 100 dakika olarak planlanan ve 6 hafta sürecek atölye için son başvuru tarihi 7 Şubat olarak açıklandı.
Atölyenin hedefleri şöyle:
*Yaratıcılık gelişimi
*Grupla ortak karara varma, çözüm üretme, birlikte çalışma
*Eleştirel düşünme yeteneği
*Farklı düşünceler geliştirme
*İmgeleme gücünü geliştirme
*İletişim becerileri kazanma
*Keşfetme
ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE ATÖLYESİ
6-12 yaş arası çocuklara yönelik Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe bölümü mezunu Görkem Sıla Arkat’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. Sınırlı sayıdaki kontenjanla yapılacak olan atölye başvurular 7 Şubat’a kadar devam edecek. Atölye de ilk dersin 10 Şubat’ta verilmesi planlanıyor.
Atölyenin hedefleri şöyle
*Eleştirel düşünmeyi öğrenme
*Yaratıcı düşünmeyi öğrenme
*Tartışmayı öğrenme
*Soyut kavramlar üzerine düşünmeyi öğrenme
*Başkalarını dinlemeyi ve farklı fikirlere saygı duymayı öğrenme
*Fikirlerini özgürce ifade edebilmeyi öğrenme
*Birlikte düşünme becerisini geliştirme.
ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DANS ATÖLYESİ
7-10 yaş arası çocuklara yönelik beden-zihin eğitimi temelli Yaratıcı Dans Atölyesi, Githa Satya Yoga Okulu’nda Yoga Eğitmenlik sertifikası alan Tulya Çavuşoğlu tarafından gerçekleştirilecek. 90 dakikalık ders sürelerinden 6 hafta sürecek atölyeye katılım için son başvuru tarihi 7 Şubat olarak belirlendi.
Atölyenin hedefleri şöyle:
*Temel anatomi
*Nefes ve beden farkındalığı geliştirme
*Hareket algısını geliştirme
*Ritim duygusunu geliştirme
*Duyguları beden ve dans yoluyla ifade
*Doğaçlama ve imgeleme teknikleri
*Hafıza güçlendirme
*Bedene esneklik kazandırma
*Grupla birlikte çalışma.
YETİŞKİNLER İÇİN YOGA VE YARATICI DANS ATÖLYESİ
Yetişkinler için Beden-Zihin eğitimi temelli Yoga ve Yaratıcı Dans atölyesi de Tulya Çavuşoğlu tarafından gerçekleştirilecek. Sınırlı sayıda kontenjan açılan atölyeye katılım için dans ve yoga geçmişi aranmadığı belirtildi.
Atölyenin hedefleri şöyle:
*Temel anatomi bilgisi
*Nefes ve beden farkındalığı
*Temel yoga eğitimi
*Hareket algısı geliştirme
*Doğaçlama Dans’a giriş
*Meditasyon teknikleri
*Duyguların beden-zihin yoluyla dışavurumu
*Bedene esneklik ve güç kazandırma.