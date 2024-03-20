Taksi sorunundan İBB'yi sorumlu tutan Kurum: Yeterli taksi yok, taksiyi hizmet olarak görmüyorlar

İBB Başkan Adayı Murat Kurum "Bu şehirde yeterli taksi yok. Çünkü bunlar taksiyi hizmet olarak görmüyor, taksiyi rant üretecek bir araç olarak görüyorlar. İstanbul’da ne varsa hepsini rant olarak görüyorlar” dedi.

Güncel 20.03.2024 20:34 Giriş: 20.03.2024 20:34

Güncelleme: 20.03.2024 20:44 Kaynak: iHA

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