Taksi sorunundan İBB'yi sorumlu tutan Kurum: Yeterli taksi yok, taksiyi hizmet olarak görmüyorlar
İBB Başkan Adayı Murat Kurum "Bu şehirde yeterli taksi yok. Çünkü bunlar taksiyi hizmet olarak görmüyor, taksiyi rant üretecek bir araç olarak görüyorlar. İstanbul’da ne varsa hepsini rant olarak görüyorlar” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa mitinginde seçmenlerine seslendi. Mitinge Kurum’un yanı sıra Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AKP Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saclı, MHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Tarık Karataş, Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kurum, “Taksi meselesi günden güne kangrene dönüşüyor. Bunların İstanbul diye bir dertleri yok. Bu şehirde yeterli taksi yok. Çünkü bunlar taksiyi hizmet olarak görmüyor, taksiyi rant üretecek bir araç olarak görüyorlar. İstanbul’da ne varsa hepsini rant olarak görüyorlar. Kurmuş oldukları makamları mevkileri peşkeş çekmeye, İstanbul’un kaynaklarını kendi gelecekleri için harcamaya çalışıyorlar. İstanbul’un önündeki en büyük engel CHP’li İBB yönetimidir" dedi.