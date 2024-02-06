Taksici Oğuz Erge cinayeti: Katil için istenen ceza belli oldu

İzmir Gaziemir’de kendisini üşümesin diye aracına alan taksi şoförü Oğuz Erge’yi 3 el ateş ederek öldüren katil zanlısı Delil Aysal hakkında istenen ceza belli oldu. Aysal'ın kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından müebbet hapsi istendi.

İzmir’de soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşteri tarafından silahla vurularak öldürülen taksici Oğuz Erge cinayetinde tutuklanan Delil Aysal hakkında müebbet hapis cezası istendi.

Taksi şoförü Oğuz Erge (44), 31 Ocak saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten 19 yaşındaki Delil Aysal'ı aracına aldı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla 3 el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmaısnın ardından tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İHA'nın aktardığına göre, Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu. Oğuz Erge’yi silahla öldüren Delil Aysal hakkında; kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı.

Savcının hazırladığı iddianamede, Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.