Taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal hakkında karar

İzmir Gaziemir’de kendisini üşümesin diye aracına alan taksi şoförü Oğuz Erge’yi 3 el ateş ederek öldüren Delil Aysal, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma"dan da 2 yıl 10 ay olmak üzere 17 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Aysal'a verilen cezada herhangi bir indirim yapılmadı.

İzmir’de soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşteri tarafından silahla vurularak öldürülen taksici Oğuz Erge cinayetinde tutuklanan Delil Aysal'ın yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu Delil Aysal, öldürülen Oğuz Erge'nin boşandığı Nevra Karahan, kızı Naz Erge ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, savcılık makamını İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bekir Şahiner temsil etti.

SİLAH SESLERİNİ DUYMUŞ

Mahkeme heyeti başkanı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan ve "şahsın ceza sorumluluğunun tam olduğu" belirtilen raporun kendilerine ulaştığını belirtti.

Tanık Ö.K, olay gecesi birkaç kez silah sesi duyduğunu söyledi.

Dışarı çıkınca taksi şoförünün yerde yattığını gördüğünü anlatan Ö.K, "Önce bıçaklandığını sandım, sonra silahla vurulduğunu gördüm. Biz vatandaşlık görevimizi yaptık. Hava çok soğuktu. Ben hala aynı olayı yaşıyorum. Biz kaldırınca yaralıya 'sana ne oldu' diye sorduk. Şoför koltuğuna oturdu. Bir şey mi oldu deyince 'bilmiyorum' dedi" diye konuştu.

Tanık M.Y.K. de gece silah sesi duyduğunu belirterek, dışarı çıkınca taksiciyi yerde gördüğünü ve polisi aradığını belirtti.

"SAVUNACAK BİR ŞEY YOK"

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Bekir Şahiner, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istediği sanığa, "nitelikli yağma"dan 15 yıla kadar, "ruhsatsız silah taşıma"dan da 3 yıla kadar ve en üst sınırdan olmak üzere ceza verilmesini talep etti.

Söz verilen Erge'nin kızı Naz Erge ile Erge'nin boşandığı Nevra Karahan da sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Son sözü verilen tutuklu Delil Aysal, savunacak bir şeyi olmadığını söyledi.

Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti başkanı, Delil Aysal'ın, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma"dan da 2 yıl 10 ay olmak üzere 17 yıl 8 ay hapse çarptırıldığını açıkladı.

Mahkeme heyeti, Aysal'a verilen cezalarda herhangi bir indirime gitmedi.

NE OLMUŞTU?

Taksi şoförü Oğuz Erge (44), 31 Ocak saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten 19 yaşındaki Delil Aysal'ı aracına almıştı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla 3 el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle bulunmuştu.

Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Aysal tutuklanmıştı. Oğuz Erge’yi silahla öldüren Delil Aysal hakkında kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açılmıştı.

Savcının hazırladığı iddianamede, Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Mahkeme, şubat ayında görülen duruşmada, Delil Aysal'ın cezai sorumluluğunu etkileyecek bir akıl hastalığının olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan raporda, zanlının ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanmadığı belirtilmişti.