Taksici terör estirdi, kadın gazeteciyi tehdit etti: Seni boğarım

İstanbul'da bir taksici adeta terör estirdi, kadın gazeteciye saldırıp telefonuna el koydu, ölümle tehdit etti. İBB taksicinin şoför kartını iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'da taksi sorunu sürüyor. Gazeteci Sorel Dağıstanlı, İstanbul'da takside yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Dağıstanlı, bir taksi şoförünün kadın gazeteciye saldırıp kolunu büktüğünü, telefonuna el koyup ölümle tehdit ettiğini paylaştı.

HalkTV'nin haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), paylaşımın ardından harekete geçti. Kadın gazeteciye saldırıp ölümle tehdit eden taksi sürücünün şoför kartı iptal edildiğini duyurdu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şoför hakkında TUDES kapsamında işlem yapıldığını ve sürücü kartının süresiz olarak iptal edildiğini söyledi.

Emniyet tarafından başlatılan sürecin de takipçisi olacağını söyleyen Gökce, "Ancak denetim yapısal sorunları ortadan kaldırmaz. Bu sorunu üreten sistemi değiştirmedikçe, sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Nitelikli, güvenli ve erişilebilir taksi hizmeti için hizmet sunan taksi sayısını arttırmak, taksilerin araç standartını yukarı çekmek, sürücülerin özlük haklarını geliştirerek korumak zorundayız" dedi.