Taksiciler yeniden zam istedi, Eyüp Aksu oranı açıkladı

İstanbul’da faaliyet gösteren taksiciler taksimetre ücretlerine zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başvurdu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yüzde 65 oranında taksimetre tarife artışı talebinde bulunduklarını söyledi.

İstanbul’da faaliyet gösteren taksiciler taksimetre ücretlerine zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başvurdu.

İstanbul’da taksiciler giderlerin arttığı gerekçesiyle taksi ücret tarifelerine zam talebinde bulundu. TELE1‘e konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, demirbaş giderlerine gelen zamlardan dolayı yüzde 65 oranında taksimetre tarife artışı talebinde bulunduklarını söyledi. Aksu, “Yılbaşında toplu taşıma araçlarına, taksiye, minibüse, servise rutin zam yapılıyor. Biz de bundan dolayı talebimizi şimdiden ilettik” dedi.

Son yapılan zamlarla sarı taksilerde indi-bindi 70 TL, açılış 19.17 TL, kilometre başına ücret 13.75 TL olarak uygulanmıştı.