Taksim'de, DİSK üyelerinin 1 Mayıs açıklamasına polis engeli

DİSK üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki 1 Mayıs açıklamasında polis engeliyle karşılaştı. Polis, gazetecileri de alandan uzaklaştırdı.

Deniz GÜNGÖR

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 1 Mayıs İşçi Bayramı için açıklama yapmak istedi.

Açıklamada DİSK Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Örgütlenme Uzmanı Osman Çokaman, Özel Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, üye Burcu Çıra, Dev-Tekstil'den Okan Karaçam, TOMİS'ten Dilbirin Acar, Kataş-Sen Genel Başkanı Şahin Başaraner yer aldı.

DİSK üyelerinin yapmak istediği açıklamaya polis engel oldu. Polis ayrıca haber takibi yapan basın mensuplarını da alandan uzaklaştırdı.

Polis engeline tepki gösteren DİSK Enerji-Sen Başkanı Süleyman Keskin, "Burası 1 Mayıs alanıdır. 1977'de 35 tane işçinin katledildiği alandır. Taksim'i işçilere, emekçilere, gençlere, kadınlara kapatmak yasadışıdır. Kolluk kuvvetlerine yasadışı emirlere uymama tavsiyesinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

DİSK üyeleri "1 Mayıs'ta, 1 Mayıs alanındayız" sloganlarını attı.