Taksim'de dolar dağıttıkları için gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Taksim İstiklal Caddesi'nde dolar dağıtıp sosyal medya için görüntü çekince gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.

İstanbul Taksim'de dolar dağıtan ve sosyal medya için çekim yaptıkları için gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.

Yüzü maskeli bir grup İstiklal Caddesi'nde yürüdükleri esnada dolar dağıtıp o anları sosyal medyada paylaşmıştı. Konuyla ilgili inceleme başlatılmasının ardından yüzü maskeli kişilerin sosyal medya platformu kullanıcıları oldukları tespit edildi. Polis, şüphelilerin Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde bir villa kiraladıklarını, bu villayı dekore ederek videolar çektikleri, bu videoları söz konusu platformda paylaştıkları ve paralı üyelik sistemi ile görüntüleri izleyenler üzerinden kazanç sağladıklarını belirledi.

Villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkta ifadelerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakılırken 5 şüpheli ise 'Halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. 5 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.