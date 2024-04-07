Taksim'de İsrail protestosu: Gözaltılar serbest bırakıldı

İstiklal Caddesi'nde Filistin İçin Bin Genç tarafından düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde gözaltına alınan gençlerin tamamı serbest bırakıldı.

İstanbul Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde Filistin İçin Bin Genç tarafından düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde gözaltına alınan gençler serbest bırakıldı.

Filistin halkıyla gerçekten dayanışabilmek için İsrail ile ticaretin kesilmesini savunan "Filistin İçin Bin Genç" grubundan gençler dün İstanbıl İstiklal Caddesi'nde açıklama yapıp protesto gösterisi düzenlemişti.

Açıklamada, İsrail ile ekonomik ilişkilerini kesmediği yalnızca basit birkaç kınama açıklaması yaptığı aktarıldı. Bu nedenle Filistin’de yaşananlardan İsrail sermayesi ile ilişkisini kesmeyen AKP iktidarının ve Türkiye’deki sermayenin de sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, “İsrail ile ticaretin derhal sonlandırılması ve ikili anlaşmaların feshedilmesi” talep edildi.

Fotoğraf: Deniz Güngör / BirGün

Ablukaya alınan eylemcilere polisin müdahalesi sert olmuş; tekme, tokatlarla, ters kelepçeli gözaltılar gerçekleşmişti. 48 kişi gözaltına alınmıştı.

Gece saatlerinde 43 kişiden 38'inin serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 5 kişinin de ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla serbest bırakıldığı açıklandı.