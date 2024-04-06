Taksim'de İsrail protestosuna polis şiddeti: Yaklaşık 30 gözaltı

İstiklal Caddesi'nde Filistin İçin Bin Genç tarafından düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne polis müdahale etti. AKP iktidarının İsrail ile ticari ilişkilerini kesmesini talep eden gençlere şiddet uygulayan polis, yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldı.

Deniz GÜNGÖR

İstanbul Taksim’de Filistin İçin Bin Genç tarafından düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde polis çok sayıda kişiyi darp ederek ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Polis, bazı gençleri darp ederek ve ters kelepçe ile gözaltına alırken başörtülü kadınların örtülerini çekti. Polisin, gözaltına karşı çıkan bir kişiye tokat attığı an da görüntülere yansıdı.

Eylemciler polis tarafından ablukaya alınırken yaptıkları açıklamada, AKP iktidarının Filistin’i aylardır ablukaya alarak katliama yol açtığını belirttiler.

Açıklamada, AKP iktidarının İsrail ile ekonomik ilişkilerini kesmediği, yalnızca basit birkaç kınama açıklaması yaptığı aktarıldı.

Bu nedenle Filistin’de yaşananlardan İsrail sermayesi ile ilişkisini kesmeyen AKP iktidarının ve Türkiye’deki sermayenin de sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, “İsrail ile ticaretin derhal sonlandırılması ve ikili anlaşmaların feshedilmesi” talep edildi.

Polis tarafından ablukaya alınan eylemciler “Katil İsrail, İşbirlikçi AKP”, “Nehirden denize özgür Filistin” ve “İsrail’e kınama yetmez, ticareti kes” sloganları attı. Çevredeki yurttaşlar, gözaltına tepki gösterdi.

Gözaltını kayıt altına alan bir yurttaşa kimlik kontrolü yapılırken çektiği görüntülerin silindiği öğrenildi.