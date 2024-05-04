Taksim Esnaf Girişimi'nden etkinlik: Dans, müzik, tiyatro...

Yerel seçimlerde CHP'ye geçen Beyoğlu'nda Taksim Esnaf Girişimi; müzik, dans, tiyatronun yer alacağı etkinlikle "Hoş geldin Beyoğlu" diyecek.

Taksim Esnaf Girişimi tarafından 11 Mayıs Cumartesi günü birçok mekanın katılımıyla bir etkinlik düzenlenecek.

Tiyatro, dans ve müzik gösterilerinin yer alacağı etkinlikte Stüdyo Frankie Dansçıları, The Uninvited Jazz Band performans sergileyecek.

Etkinliğin gerçekleştirileceği mekanlar şöyle:

Pera, Artislerkahvesi, Vosvos, Yurigagarin, Beer Corner, Ara Sahne ve Asmin Kafe.