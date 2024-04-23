Taksim işçinin 1 Mayıs alanıdır

İktidar, Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamasına müsaade edilmeyeceğinin sinyalini verdi. Günler öncesinden çağrı yapan emek ve meslek örgütleri “Taksim’de olmak emekçinin hakkıdır" diyerek kararlılık vurgusu yaptı.

Emek Servisi

1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl Taksim Meydanı'nda kutlama kararı alan sendika ve meslek örgütleri hazırlıklarını sürdürüyor. DİSK heyeti hazırlıklar kapsamında dün İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. TÜRK-İŞ'i ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Taksim Meydanı'da kitlesel 1 Mayıs kutlamasına müsaade edilmeyeceğinin sinyalini verdi.

İşçi sınıfının bayramı 1 Mayıs’a sayılı günler kaldı. Emekçiler 1 Mayıs’ı bir yandan AKP iktidarının başta ücretleri baskılama amacıyla hayata geçirdiği orta vadeli programın gölgesi altında, diğer yandan sendikalaşmanın önündeki engeller, grev yasakları ve iş cinayetleri ile karşılıyor. Enflasyonun kontrolden çıktığı, hayat pahalılığının giderek arttığı ve yaşam koşullarının her geçen gün zorlaştığı ülkede, işçi sınıfı meydanlara çıkmaya hazırlanıyor. Emek ve meslek örgütleri de bu yıl başta Taksim’de olmak üzere tüm ülkede 1 Mayıs meydanlarına yürüyecek.

İZİN İSTEMİYORUZ

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB, 16 Nisan'da yaptıkları ortak açıklamada, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama kararı aldıklarını duyurdu. DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Taksim Meydanı'na ilişkin Anayasa Mahkemesinin geçen aralık ayında son kararını verdiğini hatırlatarak, "1 Mayıs'ta Taksim'de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır. Bizler de bu hakkı kullanacağız" dedi. Görgün, Taksim Meydanı için resmi bir izin başvurusu yapmayacaklarını belirtirken "Bu aynı zamanda sendikal bir eylemdir, özel izne gerek yok. Herkesin hakkıdır. Kamu makamlarına bilgi vereceğiz. Bu arada İstanbul Valiliğine ve İçişleri Bakanlığına, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayacağımızı ve buna ilişkin yasal dayanaklarımızı bir dosya halinde verdik. Yani kamu makamlarını haberdar ettik" dedi.

Ortak kararın ardından sendika ve meslek örgütleri Taksim Meydanı'nda yapılacak kutlamalar için hazırlıklara başlamıştı. Geçtiğimiz gün Ankara'ya giderek temaslarda bulunan DİSK heyeti dün de İstanbul'da temaslarda bulundu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreter Tayfun Görgün, Yönetim Kurulu Üyesi Şükret Sevgener ve İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. DİSK heyetinin Gül ve İmamoğlu'na 1 Mayıs kutlamaları konusunda bilgi verdiği belirtildi.

SINIRLI KATILIM

Öte yandan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Bir taraftan emeğin hakkını korurken diğer yandan da bu hakkın istismar edilmesine hiçbir zaman müsaade etmediklerini öne süren Bakan Işıkhan, "1 Mayıs’ı her yıldönümünde, huzursuzluk gününe çevirmek isteyenler, çözümün ve uzlaşmanın değil; sadece sorunun bir parçası olmayı bilinçli bir şekilde tercih etmektedirler. Bunların, emeği savunmak değil bunun istismarı peşinde oldukları gün gibi ortadadır" dedi. Işıkhan şöyle devam etti: “İşçinin, emekçinin ve çalışanların alın teri Taksim Meydanı’na sığmayacak kadar büyüktür. 1977 yılında Taksim'de kaybettiğimiz 34 işçimizi, emekçimizi rahmetle yad ediyorum. Ancak Taksim'de hayatlarını kaybeden emekçilerimizin isimlerini bile hatırlamayanların, onların aziz hatıralarını kullanarak, bu alanda kitlesel kutlama inadı, 1 Mayıs'ın dayanışma ruhunu zedelemektedir. Bildiğiniz gibi, 1 Mayıs'ta kaybettiğimiz canlarımızı Taksim'de anmak için sendikalarımıza, sınırlı katılımlarına izin verilmektedir" dedi.

Öte yandan 1 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan "Çalışma Meclisi" toplantısının tarihi eleştirilerin ardından değiştirildi. Bakan Işıkhan, "Bu meclis, ülkemizde 1947 yılından beri, çalışma hayatını ilgilendiren temel konulara ilişkin sorunları gündeme getirmekte ve hazırlanan politikaları tüm tarafların katkılarıyla hayata geçirmektedir. Beş yıllık bir aradan sonra Meclisi yeniden topluyoruz. 13'üncü Çalışma Meclisi’ni de yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 29-30 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

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TÜRK-İŞ ZAM İSTEMİYOR!

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin temmuz ayında asgari ücrete zam yapmama kararına destek verdi.

Bakan Işıkhan’ın ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenleyen Atalay, 1 Mayıs programını bu yıl Bursa’da düzenleyeceklerini belirterek "Bu programda ana gündemimiz vergi olacak. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması lazım. İşçiler ocak ayında aldığı ücreti iki ay sonra vergi kesintileri nedeniyle alamıyor. Bununla ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu işçiyi de memuru da ilgilendiriyor. Sene başında alınan 20 bin lira, sene sonunda 16 bin liraya düşüyor. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok" diye konuştu.

Atalay, Bakan Işıkhan’ın 2024 yılı için belirlenen asgari ücrete artış yapılmayacağı yönündeki açıklamasına ise destek verdi. Atalay, şu ifadeleri kullandı: "Enflasyonu durdurmadan, tabiri caizse küpün altını kapatmadan küpün üzerine istediğiniz kadar suyu doldurun, kısacası parayı verin paranın bir hükmü kalmıyor. Bunun için biran evvel küpün altını kapatmak lazım, enflasyonu durdurmak lazım. Ondan sonra da toplumun alım gücünü belirli bir noktaya çekmek lazım."

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HATAY’DA KUTLAMALAR 2 İLÇEDE

Hatay’da 1 Mayıs Defne ve İskenderun ilçelerinde kutlanacak. Geçtiğimiz gün İskenderun için yapılan başvurunun ardından dün de Defne için Hatay Valiliğine 1 Mayıs başvurusu yapıldı. KESK, DİSK Genel-İş Hatay Şubesi, TMMOB, Hatay Tabip Odası ve Hatay Barosundan oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi 1 Mayıs mitingi için Hatay Valiliğine başvuru yaptı. Miting programına göre Defne Maksim alanında saat 15.30’da toplanılacak, Sevsen Nevzat Şahin Ortaokulu önüne kadar yürüyüş yapılarak burada Pınar Aydınlar’ın konseri ile 1 Mayıs kutlanacak.