Taksim’de olmak işçinin hakkıdır

DİSK, AYM kararını anımsatarak 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlama kararlılığını vurguladı. DİSK Başkanı Çerkezoğlu “1 Mayıs’ta Taksim’de olmak işimize, ekmeğimize, emeğimize, onurumuza sahip çıkmaktır” dedi.

Bilge Su YILDIRIM

Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasına tepki sürüyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), İstanbul Taksim’deki Taxim Hill otelde “Ulusal ve Uluslararası Yargı Kararları Çerçevesinde 1 Mayıs, Hukuk, Taksim” konulu basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve Anayasa Hukukçusu ve BirGün Yazarı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da katıldı. Basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu. Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs alanı olduğuna dikkat çeken Çerkezoğlu “Bu gerçeğin 2013 yılından beri tamamen keyfi biçimde yok sayılmasına, inkar edilmesine 2024 1 Mayıs’ında artık son verilmelidir. Taksim 1 Mayıs alanıdır ve bu artık hukuksal bir hakikattir” dedi.

Çerkezoğlu şunları söyledi: “Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yılın 365 günü çalışan işçilerin ve emekçilerin, 1 Mayıs’ı kendi belirledikleri, kentin en merkezi meydanlarında, İstanbul’da da Taksim’de coşkuyla kutlama hakkı vardır. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve son olarak Anayasa Mahkemesi kararları, bu konuda sözünü söylemiştir. Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi’nin aldığı son karara göre de ‘1 Mayıs’ta Taksim’de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır’ Bu kesin ve son kararın ardından bizim 1 Mayıs’ta Taksim’de olmamızı engellemeye çalışmak mümkün değildir. Hiç kimsenin Anayasal düzeni tanımama anlamına gelecek olan böylesi bir yaklaşımı savunmamasını umut ediyoruz.”

ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLUN

23 Nisan’da İstanbul Valisi koltuğuna oturan çocuğun 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasına izin verdiğine değinen Çerkezoğlu “Derin kızımızın gösterdiği sorumluluğu, doğallığı ve olgunluğu bugünün İstanbul Valisinden de beklemek hakkımızdır” dedi. Ardından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Türk-İş ziyaretindeki sözlerini anımsatarak şöyle konuştu: “Ülkeyi yönetenler sorunun değil çözümün bir parçası olmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan’ın iki gün önce Türk İş Genel Merkez’inde ifade ettiği gibi, ‘1 Mayıs'ı, her yıl dönümünde, huzursuzluk gününe çevirmek isteyenler, çözümün ve uzlaşmanın değil; sadece sorunun bir parçası olmayı bilinçli bir şekilde tercih etmektedirler.’ Evet, iktidar hukuk dışı bir yasakla 1 Mayıs’ı huzursuzluk gününe çevirme inadından artık vazgeçmeli, Çalışma Bakanı da bu konuda inisiyatif almalıdır.”

ENGELLER KALDIRILMALI

Çerkezoğlu, basın açıklamasının sonunda 1 Mayıs taleplerini sıraladı:

Anayasa Mahkemesi kararıyla da tescillenen Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğu hakikatine saygı gösterilmeli, her işçinin 1 Mayıs alanında olabilmesinin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

Asgari ücret acilen en az gıda enflasyonu ve büyüme oranı kadar artırılmalıdır.

Üst gelir gruplarına hitap eden lüks ve özel tüketim dışındaki tüm mal ve hizmetlerde KDV-ÖTV düşürülmeli, temel tüketim mal ve hizmetleri için sıfırlanmalıdır.

Gelir vergisi ilk dilimi ücretliler için %10’a düşürülmeli, vergi dilimleri yükseltilmeli, kar rekorları kıran şirketler için kurumlar vergisi artırılmalıdır.

En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilmeli ve tüm emekli aylıkları bu oranda artırılmalı, EYT düzenlemesindeki adaletsizliklere son verilmelidir.

Türkiye’nin işçi haklarında en kötü 10 ülke arasında olması ayıbına son verilmeli, sendikal hakların kullanımının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

MAHKEME KARARI AÇIK

Arzu Çerkezoğlu’nun ardından konuşan TBB Başkanı Avukat Erinç Sağkan ise 1 Mayıs’a yeni anayasa tartışmalarının eşliğinde ve mevcut anayasanın uygulanmadığı koşullarda girildiğine dikkat çekti. Sağkan, “Türkiye hâlâ bir hukuk devletiyse, mevcut anayasa hâlâ yürürlükteyse, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uyulmasını talep etmek Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak hepimizin hakkıdır. Karar yalnızca Taksim yasağının hukuksuz olduğunu kanıtlamaktan öte tarihsel bir çerçeve de çiziyor dedi. 1977’deki katliamın sorumluları cezasız bırakılmıştır.”

Erinç Sağkan’ın ardından konuşan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise Taksim’de yapılmak istenen 1 Mayıs kutlamalarının herhangi bir günde, herhangi bir yerde gerçekleşen bir toplantı değil; yılda bir kez belirli bir tarihte, belirli bir yerde gerçekleşen bir program olduğunu vurguladı. Kaboğlu “Anayasa Mahkemesi’nin kararı açıktır, Anayasanın 34. Maddesine göre herhangi bir izin almaya gerek yoktur” dedi, ardından Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını hatırlatarak “Yapılan gösteri ve yürüyüş kanunsuz dahi olsa şiddetle müdahale edilemez” dedi.

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ANKARA’DA ADRES TANDOĞAN

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası (ATO) ve Ankara Diş Hekimleri Odası yaklaşan 1 Mayıs öncesi Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması düzenledi. Ankara Tandoğan Meydanı’na çağrı yapılan açıklamada, “Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), bütün dünyada otoriter rejimlerin yükselişine, demokrasinin gerilemesine ve buna bağlı olarak işçi haklarının zayıflamasına karşı ‘Demokrasi İçin’ başlıklı küresel bir kampanya başlatmıştır. 2024 1 Mayıs’ı ülkemizde ve dünyada, sermaye düzeninin ve bunlara bağlı otoriter rejimlerin tahrip ettiği demokrasiyi yeniden inşa edecek olan kolektif öznenin meydanlarda boy göstereceği tarih olacaktır. Bizler tüm Ankara halkını 1 Mayıs’ta taleplerimizi haykırmak için coşkuyla, umutla buluşacağımız Tandoğan Meydanı’na davet ediyoruz" denildi.