"Taksimetreyi kurun, geliyor Kurum" çıkışıyla gündem olan Aksu: "Kimseyi desteklemedik"

“Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum” çıkışıyla gündem olan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Kimseyi desteklemedik, biz siyasete girmedik" dedi.

Yerel seçim sürecinde “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum” diyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 'siyasete girmediklerini, yönlendirme yapmadıklarını, kimseyi desteklemediklerini' savundu.

T24'ten Gözde Yel'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından bir kez daha gündeme gelen Aksu, daha önce 15 kez reddedilen taksi artışı teklifleriyle ilgili olarak da, “Biz hiçbir zaman taksi sayısının artışına karşı çıkmadık. Taksi artışı kanuna hukuka uygun teklif gelirse karşı çıkmayacağız” dedi.

“Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum” cümlesinin “destek” olarak yorumlanamayacağını savunan Aksu, “Kimseyi desteklemedik, biz siyasete girmedik. Murat Kurum, bize, ‘ben seçilince, kanun dışı, yasalara aykırı hiçbir düzenleme yapmayacağım’ dedi. Salona girdi, salona giren kişiye ne denir? Bizim bakanlığımızı yaptı, sevdiğimiz bir siyasetçi. Bizim konularımızı çözeceğine, bizi üzmeyeceğine dair sözler verdi” diye konuştu.

"BİZ SİYASİ YÖNLENDİRME YAPMADIK"

Aksu, “Bizim Taksiciler Esnaf Odası olarak ‘şu siyasi partiyi destekleyelim, esnafımız şu partiye oy versin’ gibi bir açıklamamız olmadı, olmaz. Biz siyasi yönlendirme yapmadık, yapmayız” ifadelerini kullandı.

Aksu, taksi sorunu konusunda kararların Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yetkisinde olduğuna, İBB Meclisi’ndeki CHP çoğunluğunun bu durumu etkilemeyeceğine vurgu yaptı:

“İBB Meclisi, hangi siyasi partide olursa olsun, taksi sayısının artışı vb. gibi konular belediye meclisinin konusu değil, UKOME’nin konusu... Belediye meclisleri buna karar veremez. UKOME’nin siyasi partisi olmaz. UKOME, TBMM’nin kanunlarıyla, Cumhurbaşkanımız tarafından atanan bir teknik heyetten, bakanlık temsilcilerinden oluşuyor. UKOME’nin siyasetle, partiyle hiçbir bağı alakası yok.”

***

MURAT KURUM'U DESTEKLİYORDU

Aksu seçimlerde AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a desteğini açıklamıştı. Aksu, Kurum için yayınladığı destek mesajında da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz iyiliği de kötülüğü de ekmeğimizle oynayanı da bize söz verip tutmayanı da bizi tehdit edip parmak sallayanı da taksi duraklarına sürekli uğrayıp çay içerek hal hatır soranı da bize her UKOME toplantısında sahip çıkanı da bize her platformda sahip çıkanı da bize her zaman köstek olanı da Sayın Bakan'ım unutmayız. Taksici esnafı olarak herkes şunu biliyor ki Sayın Bakan'ımız bakanlığında nasıl tarih yazdıysa İstanbul'da da tarih yazacak. Beraber istişare ederek ortak akılla İstanbul'u yöneteceğinizden eminiz. Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum."