Takvimlere milyonlar

Diyanet’in, 2024 yılı takvimleri için 44 milyon 155 bin TL’lik anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Başkanlık 2018’den bu yana takvimler için 136,9 milyon TL ödedi.

Mustafa BİLDİRCİN

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yıllık takvimler için ödediği para dudak uçuklattı. Başkanlık, 44,1 milyon TL maliyetli 2024 yılı takvimleri ile birlikte 2018’den bu yana takvimlere toplam 136,5 milyon TL harcadı.

Diyanet’e bağlı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi, 2024 yılı takvimlerinin basım ihalesini 3 Mayıs’ta düzenledi. Takvim ihalesinin kazananının, 44 milyon 155 bin 125 TL bedelle “İhlas Gazetecilik” olduğu belirtildi. Yayın politikası itibarıyla “iktidara yakın gazete” olarak konumlandırılan Türkiye Gazetesi’nin de sahibi olan şirket ile 22 Mayıs’ta sözleşme imzalandı. İhale kapsamında kuşe kâğıda 3 milyon 115 bin adet bastırılacak takvimlerin, aynalı olacağı da kaydedildi.