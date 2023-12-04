Talan tam gaz devam ediyor: Koylar yine MUÇEV’e verildi

Fethiye’de İnceburun, Osmanağa ve Günlüklü koyları MUÇEV’e kiralandığı ortaya çıktı. Göcek Halk Meclisi tarafından yapılan açıklamada, “Koylarımızın kiralanmasına ve koylarda yapılaşmaya karşıyız” denildi.

Aycan KARADAĞ

Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki kıyılar, koylar Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne (MUÇEV) verilmeye devam ediyor. Göcek Halk Meclisi’nin 23 Kasım 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne koylardaki kiralamalarla ilgili bilgi talep etmesi sonrasında yapılan kiralama işlemi ortaya çıktı.

Müdürlük tarafından verilen cevapta, “İnceburun, Osmanağa ve Günlüklü koylarının Bakanlığımız Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile MUÇEV Tur. Tic. A.Ş. arasında imzalanan 7 Mayıs 2019 tarihli kira sözleşmesi kapsamında Günübirlik Alan İşletmeciliği olarak kiralandı. Ayten Koyu ise Bakanlığımız Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile MUÇEV Tur. Tic. A.Ş. arasında imzalanan 15 Nisan 2021 tarihli Ön İzin Sözleşmesi kapsamında bağlama amaçlı iskele yapımı izin verildiği tespit edilmiştir” denildi.

BirGün ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Ayten Koyu’nun kiralanmasını ise 21 Eylül 2023 tarihinde BirGün ortaya çıkardı. Koyda MUÇEV, yat yanaşma ve bağlama limanı yapmak isteyen Ege Marina Turizm Anonim şirketine 33 yıllığına kiraladı. Şirket, projeyi hayata geçirmek için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yaptı. MUÇEV’den koyu, 33 yıllığına kiralayan şirket, yıllık 700 bin TL artı KDV ödeyecek. Çevresel etki değerlendirme(ÇED) dosyasında yer alan bilgilere göre, 14 bin 657 metrekarelik alanda yapılmak istenen projede 46 adet yat bağlanması planlanıyor.

Konu hakkında Göcek Halk Meclisi açıklama yaptı. Açıklamada, “Fethiye-Dalaman koylarındaki yapılaşma girişimlerinin son yıllarda artarak devam ettiğini görüyoruz. Özellikle yat turizmi açısından dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Göcek, maalesef gerçekleştirilmek istenen bu talanın merkezi halindedir. Ticari amaçlarla sahiplenilen bu koyların doğal güzelliklerinin kısa zamanda yok edileceği, daha da önemlisi; günlük ağaçları başta olmak üzere birçok endemik türü ve canlıları barındıran bu doğal yaşam alanları ile birlikte, biyolojik çeşitliliğin de kaybolacağı ortadadır” denildi.

FETHİYE BELEDİYESİ YAPI RUHSATI VERMİŞ

Açıklamada şunlar belirtildi: “MUÇEV tarafından yapılan kiralamalar sonucu bu koyları/kıyıları kiralayan şirketlerden, Osmanağa Koyu’nu kiralayan Hasay Emlak İnşaat Turizm Ltd. şirketine, yakın geçmişte, tesis yapımına başlamak üzere Fethiye Belediyesi tarafından yapı ruhsatı verildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Aynı şekilde, İnceburun’da planlanan proje için de yapı ruhsatı verilmiştir. Öncelikle, Bakanlık tarafından, MUÇEV üzerinden yapılan kiralamaların ve tahsislerin hemen iptal edilmesi, Fethiye Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatlarının gecikmeden askıya alınması uygun olacaktır. Doğamızı korumak için yerel yönetimlerimiz, Valiliğimiz, Bakanlığımız ve ilgili her türlü kurum ve kuruluşla işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Fethiye ve Göcek koylarının daha fazla marinaya, bağlama iskelesine, günübirlik tesis alanına değil, talana karşı korunmaya ihtiyacı var. Yaşadığımız bu çok özel coğrafyayı çocuklarımıza da aynı güzellikte bırakmanın ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyor dolayısıyla koylarımızdaki talan projeleri ile hukuki zeminde mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi buradan duyurmak istiyoruz.”

MUÇEV, AKP’LİLERİN ELİNDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında MUÇEV’e, ülkenin birçok noktasındaki sahiller, plajlar ve hatta ormanlık alanlar ihalesiz olarak veriliyor. 20 bin TL sermaye ile 2014’te kurulan MUÇEV’in yönetimi ise AKP’nin bürokratlarıyla kuşatılmış durumda. Şirketin toplam sermayesi 50 bin TL olarak kayıtlara geçerken, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ndeki (MERSİS) bilgilere göre; şirketin Başkan Vekili Şırnak Uludere’den Ula Kaymakamı olarak atanan Mehmet Rıdvan Doğan oldu. Yönetimde Valilik ve Bakanlıkta görev yapan isimlerin yanında AKP’nin eski vekili de bulunuyor. Yönetimdeki isimler şu şekilde:

• Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral

• Bakanlığın Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül

• Bakanlığın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Sami Kulaklıoğlu

• Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanı ve Türkiye Çevre Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Sadi Kızık

• Bakanlığın Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz

• Türkiye Çevre Koruma Vakfı İktisadi İşletmesi Genel Müdürü Erdal Türk

• Türkiye Çevre Ajansı Başkan Yardımcısı Zübeyir Dedeoğlu

• Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Hasan Bebek

• Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan

• Eski AKP Kayseri Milletvekilli İsmail Tamer