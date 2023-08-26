Talep azaldı, hükümet imha kararı aldı: Fransa, şarap imhası için milyonlarca euro ayırdı

Fransa'da daha fazla insanın butik üretim biraya yönelmesi nedeniyle şaraba olan talep azalınca, hükümet üretim fazlası şarabı imha etmek ve üreticileri desteklemek için 200 milyon euro harcanacağını bildirdi.

Fransız hükümeti, üretim fazlası şarabı imha etmek ve üreticileri desteklemek için 200 milyon euro harcanacağını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Fransa'da daha fazla insanın butik üretim biraya yönelmesi nedeniyle şaraba olan talep azaldı.

Aşırı üretim ve hayat pahalılığı krizi de sektörü olumsuz etkiledi. 200 milyon euronun büyük bir kısmı fazla stokları satın almak için kullanılacak. Bunların el dezenfektanı, temizlik ürünleri ve parfüm gibi ürünlerdeki alkol için kullanılması planlanıyor.

ÜRETİCİLER BAŞKA ÜRÜNLERE YÖNLENDİRİLECEK

Aşırı üretimi azaltmak amacıyla, şarap üreticilerinin zeytin gibi başka ürünlere yönelmeleri için de para sağlanacak.

Tarım Bakanı Marc Fesneau, Fransız hükümetinin parayı sektöre aktararak "fiyatların düşmesini durdurmayı... böylece şarap üreticilerinin yeniden gelir kaynakları bulabilmesini" amaçladığını söyledi.

Fransız hükümeti, 160 milyon euroluk Avrupa Birliği fonunu 200 milyona tamamladı.

Bakan, bu mali yardıma ek olarak şarap endüstrisinin de "geleceğe bakması, tüketim alışkanlıkları değişikliklerini düşünmesi ... ve uyum sağlaması" gerektiğini kaydetti.

Avrupa Komisyonu'nun Haziran ayına kadar olan verilerine göre şarap tüketimi İtalya'da yüzde 7, İspanya'da yüzde 10, Fransa'da yüzde 15, Almanya'da yüzde 22 ve Portekiz'de yüzde 34 düşerken, dünyanın en büyük şarap üretim alanı olan AB genelinde şarap üretimi yüzde 4 arttı.