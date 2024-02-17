Talepler karşılanmadı: Yunanistan'da çiftçilerin yol kapatma eylemleri sürüyor

Yunanistan'da, yaklaşık bir aydır hükümetin tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin yol kapatma eylemi sürüyor. Çiftçiler, Başbakan Kirayakos Miçotakis ile yaptıkları toplantıdan sonra tüm taleplerinin karşılanmadığını dile getirdi.

Yunanistan'da, tarım politikasını protesto eden çiftçiler, yol kapatma eylemlerine devam ediyor.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, 20 Şubat Salı günü başkent Atina'da düzenlemeyi planladıkları büyük gösteri öncesinde çiftçiler, ülke genelinde yer yer yol kapatma eylemlerini sürdürüyor.

Bulgaristan sınırını yaklaşık iki saatliğine kapatan çiftçilerin, gün içinde değişik noktalarda da yol kapatma eylemine gidecekleri belirtildi.

MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Başbakan Kirayakos Miçotakis ile yaptıkları toplantıdan sonra tüm taleplerinin karşılanmadığını dile getiren çiftçiler, seslerini duyurmak için salı günü Atina'da traktörleriyle büyük bir gösteri yapmayı planlıyor.

Bu arada, 14 Şubat'ta traktörleriyle Kuzey Makedonya sınırını iki saatliğine tırlara kapatmaya çalışan çiftçilere polisin müdahale etmesi üzerine arbede yaşanmıştı.

Çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim gibi taleplerde bulunuyor.