"Taleplerimiz kabul olana kadar direneceğiz"

Emek Servisi

İki ay boyunca ödenmeyen ücretlerini direnişle kazanan Mega Polietilen işçileri şimdi de işten atılan arkadaşlarının işe iade edilmesi ve elden verilen ücretlerin hesaba yatırılması için eylem yaptı.

Birleşik Tekstil ve Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası’nın (BİRTEK-SEN) çağrısıyla İŞKUR önünde açıklama yapan işçiler, elden verilen ücretlerin hesaplara yatırılması için İŞKUR’a ve Çalışma Bakanlığı’na dilekçe verdi. İşçiler adına konuşan Halil İbrahim Kurt, 13 gündür gasbedilen haklarımız için direniyoruz, hâlâ da haklarımız gasp ediliyor. Biz bunlara dur demek için direnişe devam ediyoruz ve kazanacağız” dedi.

Kurt’tan sonra işçilerin açıklamasını okuyan Yunus Kabilay ise çocukları için iyi bir gelecek istediklerini ifade etti. Patronların kârına kâr katarken işçilerin ücretlerinin büyümediğini dile getiren Kurt, talepler kabul edilene kadar direnişi sürdüreceklerini ifade etti.

İşçilerin talepleri şöyle:

• İçerideki diğer aylık ücretler de hesaplara yatacak.

• Asgari ücretin üstünde elden verilen ücretler de hesaplara yatacak.

• Direniş başladıktan sonra işten atılan bütün işçiler işe geri alınacak.

• Haklı sebeplerle tek taraflı iş akdini fes etmek isteyen işçilerin tazminatları ödenecek.

• Sigortasız, kayıt dışı çalışma son bulacak!