Taliban 10 yaştan büyük kızlara okulu yasakladı

Dış Haberler

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkenin bazı eyaletlerinde 10 yaşından büyük kız çocuklarının okula gitmesini yasakladı.

BBC Farsça’nın haberine göre, bazı eyaletlerde üçüncü sınıfın üzerindeki kız çocuklarının evlerine gönderilmesi için müdürlere talimat verildi. Kısıtlama, Taliban yönetimindeki Eğitim Bakanlığı tarafından okul müdürlerine bildirildi. 2021'de iktidarı ele geçiren Taliban, daha önce de kadınların toplumdaki rolünü kısıtlayan adımlar attı.

Kadınların lise ve üniversite eğitimi almalarını yasaklayan Taliban, parklara, lunaparklara ve spor salonlarına girmelerini de engelledi.

Ayrıca, kadınlara başlarını kapatma ve kapalı kıyafetler giyme zorunluluğu getirildi. Ayrıca devlet dairelerinde çalışan kadınlar işten çıkarıldı, sivil toplum kuruluşlarında çalışmaları da yasaklandı.