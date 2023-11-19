Taliban yetkilisi camide vaaz verdi

Üst düzey bir Taliban yetkilisi Köln’de DİTİB’e bağlı camide konferans verdi. Konferansın duyulması üzerine DİTİB ‘‘Konuşmacıdan haberimiz yoktu, şoke olduk’’ açıklaması yaptı. Almanya, ‘‘En güçlü şekilde kınıyoruz’’ dedi.

HABER MERKEZİ

Afganistan’da 2021’de yeniden yönetimi ele geçiren radikal İslamcı grup Taliban’a mensup bir üst düzey yetkilinin, Almanya’nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı bir camide düzenlenen etkinliğe katılarak konuşma yapması ülkeyi karıştırdı.

Taliban Hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, etkinlikten bir video yayınladı. Mücahit paylaşımında, ‘‘Gıda ve İlaç Dairesi Başkanı Dr. Abdulbari Ömer, Almanya’da Afganların katıldığı bir toplantıda konuşma yaparak sorularını yanıtladı’’ diye yazdı.

Videoda Ömer’in katılımcılara, ‘‘Ülkede güvenliğin olduğunu, yeniden yapılanma sürecinin devam ettiğini ve herkesin ülkenin kalkınmasına katkıda bulunması ve sermayesini ülkenin kalkınması için kullanması gerektiği’’ şeklinde hitap ettiği belirtildi. Taliban yetkilisinin Köln’de bir camide konferans vermesine Almanya Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘‘Taliban temsilcisi Abdul Bari Ömer’in Köln’de konuşma yapmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Elimizdeki verilere göre, vize merkezlerimizden biri tarafından kendisine vize verilmemiştir. Yerel makamlar ve ortaklarımızla yakın diyalog içerisinde ilave tedbirleri inceliyoruz. Söz konusu seyahat tarafımıza bildirilmedi. Taliban’ı tanımıyoruz. Afganistan’daki Taliban, başta kadın ve kız çocuklarının hakları olmak üzere insan haklarını pervasızca çiğnediği sürece Taliban rejimiyle normalleşme olmayacaktır.’’

DİTİB DE ‘ŞOK’ OLMUŞ

Tepkilerin ardından konferansın gerçekleştiği Köln-Chorweiler Camisi yönetimi bir açıklama yaparak, 16 Kasım’da Köln Meschenich Afgan Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, ‘‘dini bir etkinlik düzenleneceği gerekçesiyle’’ izin verildiğini belirtti. Taliban ile her türlü ilişkiye mesafeli olunduğu belirtilen açıklamada’ ‘‘Ancak sözleşmenin aksine bu etkinlik, tanımadığımız bir konuşmacının davet edildiği siyasi bir etkinliğe dönüşmüştür’’ denildi. ‘‘Bu olay karşısında şoke olduk" ifadelerine yer verildiği açıklamada söz konusu derneğin DİTİB tesislerinden men edildiği ifade edildi.

Yönetimin açıklamasında ayrıca merkezi Köln’de bulunan Afgan derneğinin DİTİB’in bir parçası olmadığının altı çizildi. Açıklamada, Kuruluşun üyeleri dahil Afgan Müslümanların DİTİB camilerinde ibadetlerini yerine getirdikleri, söz konusu derneğin de kimi zaman dini ritüeller ve dini eğitim etkinlikleri için seminer odalarına ihtiyaç duyduğu belirtildi.