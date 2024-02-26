Taliban yönetimindeki Afganistan'da 5 günde 3. idam
Taliban, Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde cinayetten hüküm giyen bir kişiyi halka açık şekilde idam etti. Böylece son 5 günde 3. idam gerçekleşirken, Taliban yönetiminin 15 Ağustos 2021'de Afganistan'a hakim olmasının ardından 5. ölüm olarak kayıtlara geçti.
Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde cinayetten hüküm giyen 1 kişinin şehir stadyumunda idam edildiği bildirildi.
Taliban yönetiminin Yüksek Mahkemes'nden yapılan açıklamada, cinayet suçuyla mahkum edilen Nazar Muhammed adlıkişinin Cüzcan'ın merkez ilçesi Şibirgan'daki şehir stadyumunda idam edildiği belirtildi.
Kararın 3 aşamalı mahkeme sürecinde alındığı aktarılan açıklamada, nihai olarak kararın, Taliban yönetiminin lideri Molla Hibetullah Ahundzade'in inceleme ve onayından geçtiği ifade edildi.
ÜST DÜZEY MENSUPLAR VE HALK İZLEDİ
Öğle saatlerinde halka açık bir şekilde gerçekleştirilen idamı, Taliban yönetiminin üst düzey mensuplarının yanı sıra binlerce Cüzcan sakini de izledi.
Afgan medyasına göre, görüntü alınmaması için elektronik aletlerin stadyuma girişine izin verilmezken, mahkum kurşuna dizilerek infaz edildi.
5. HALKA AÇIK İDAM
22 Şubat'ta da Gazne vilayetindeki şehir stadyumunda yine cinayetten hüküm giyen iki kişi idam edilmişti. Böylece son 5 günde 3. idam gerçekleşti.
Bu, Taliban yönetiminin 15 Ağustos 2021'de Afganistan'a hakim olmasının ardından 5. halka açık idam olarak kayıtlara geçti.