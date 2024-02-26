Taliban yönetimindeki Afganistan'da 5 günde 3. idam

Taliban, Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde cinayetten hüküm giyen bir kişiyi halka açık şekilde idam etti. Böylece son 5 günde 3. idam gerçekleşirken, Taliban yönetiminin 15 Ağustos 2021'de Afganistan'a hakim olmasının ardından 5. ölüm olarak kayıtlara geçti.

Dünya 26.02.2024 14:03 Giriş: 26.02.2024 14:03

Güncelleme: 26.02.2024 14:12 Kaynak: AA

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