Taliban zulmüne karşı çağrı

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Taliban’ın 15 Ağustos 2021’de Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmesinden bu yana ülkede yaşanan hak ihlallerine dünyanın sessiz kalmasına karşı 10 uluslararası insan hakları örgütü, ortak açıklama yayımladı. Açıklamada uluslararası topluma Taliban rejimine adalet, hesap verebilirlik ve süregelen ihlaller ile toplumsal cinsiyete dayalı zulme etkili müdahale çağrısı yapıldı.

Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Freedom House, Freedom Now, Front Line Defenders, İnsan Hakları İzleme Örgütü, MADRE, Acil Eylem Fonu, Barış ve Özgürlük İçin Uluslararası Kadın Birliği (WILPF) ve İşkenceye Karşı Dünya Örgütü’nün (OMCT) ortak açıklamasında ülkede kadınları ve kız çocuklarını eğitim, çalışma ve diğer geçim olanaklarından dışlayan, serbest dolaşımlarını ve kamusal alanlar ile kamu hizmetlerine erişimlerini yasaklayan ve kısıtlayan politikalar uygulandığı kaydedildi.

GERİ ADIM ATMADILAR

Açıklamada başta kadınlar olmak üzere baskı politikalarına karşı çıkan birçok kişinin Taliban’ın fiziksel şiddet, polis baskınları, keyfi gözaltı ve tutuklama, işkence ve diğer türde zalimane, insanlık dışı ve alçaltıcı muamele, zorla kaybetme ve aile üyelerine saldırılarla karşılık vermesine rağmen geri adım atmadığı kaydedildi. Ülkeyi terk etmek zorunda kalan birçok kişinin ise ekonomik zorluklar, sınır dışı edilme, sağlık ve eğitime ulaşamama gibi birçok zorlukla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Ülkede derinleşen insani krize dikkat çekilen açıklamada 2020’ye kıyasla %47 oranında bir artışla, nüfusun %97’sinin yoksulluk içinde yaşadığı belirtildi. 29 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Kadınların sivil toplum örgütleri ve BM bünyesinde çalışmalarını yasaklaması, en çok ihtiyaç sahibi olanları etkili destekten yoksun bıraktı” denildi.

HESAP SORULMALI

Açıklamada Taliban’ın fiili yetkili olarak Afganistan’ın onayladığı uluslararası sözleşmelerden sorumlu olduğuna dikkat çekildi. Taliban’ın hak ihlalleri ile baskılara son vermeye zorlanması ve olası uluslararası hukuk suçlarından ötürü Taliban’dan hesap sorulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile üçüncü ülkelerdeki mahkemelere evrensel yargı yetkisi uyarınca söz konusu suçlarda ceza davası yürütme çağrısı yapıldı.