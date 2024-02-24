Taliban’dan halka açık çifte infaz

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Afganistan’da yönetimi elinde bulunduran Taliban, ülkenin güneydoğusundaki Gazne kenti stadyumunda “halka açık çifte infaz” gerçekleştirdi.

Euronews’in haberine göre bıçaklama sonucu öldüğü belirtilen kurban yakınları, “kısasa kısas kapsamında” binlerce kişinin izlediği sırada hüküm giymiş iki kişiye silahla ateş etti. İnfaz öncesi Taliban yetkilileri, yakınları öldürülen kişilerden saldırganları affetmesini istedi. Ancak kurban yakınları, bu talebi reddetti.