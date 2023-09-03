Tam 1,8 milyon kişilik farkla aynı bölümdeler

Üniversitelerin kapasitesi dolsa da bölümler arasında devasa farklar oluştu. Bazı bölümlerde ilk sıradan giren öğrenciyle son sıradan giren öğrenci arasında 1,8 milyon sıralama farkı bulunuyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tekstil Teknolojisi bölümünde ise fark yaklaşık 2 milyon.

Mustafa KÖMÜŞ

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kayıtlarını yapmaya başladı.

Üniversitelerin yüzde 99’a yakını dolmasına karşın geçen yıl sınavda barajın kaldırılmasının ardından bu yıl da aynı bölümü okuyanlar arasında ciddi sıralama farklarının oluşmasını sağladı. Bazı bölümlerde 1 milyon 800 bini aşan sıralama farkları oluştu. Üstelik bu durum hemen hemen tüm bölümlerde aynı.

Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal'ın derlediği verilere göre, psikolojiye ilk sıradan yerleşen öğrenci 43’üncü olurken aynı programa son sıradan giren öğrenciyse 1 milyon 848 bin 981’inci oldu. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümüne ilk sıradan giren öğrenci, 895'inci sıralama ile Bilkent Üniversitesi’nin burslu programına yerleşti. Girne Amerikan Üniversitesi’nin yüzde 50 burslu programına giren son sıradaki öğrencinin sıralaması ise 1 milyon 855 bin 630.

En enteresan durumlardan birisi ise geçen yıl olduğu gibi iktisat bölümünde açığa çıktı. Üçüncü sırada olan öğrenci Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümüne girerken bu bölüme son yerleşen kişi ise 1 milyon 817 bin 862 sıralamasıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni kazandı. Tarih bölümü için de durum aynı. Sınavda 11’inci olan öğrenci Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümüne yerleşirken son sıradaki 1 milyon 546 bin 512’nci olan öğrenci ise Yakın Doğu Üniversitesi’ni kazandı.

Kamuda en çok sıralama farkı ise şu bölümlerde oldu:

• Necmettin Erbakan Üniversitesi Tekstil Teknolojisi:

İlk giren: 68 bin 732’nci

Son giren: 2 milyon 58 bin 883’üncü

• Bitlis Eren Üniversitesi Uluslararası İlişkiler:

İlk giren: 35 bin 831’inci

Son giren: 1 milyon 345 bin 880’inci

• Gümüşhane Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ):

İlk giren: 26 bin 511’inci

Son giren: 1 milyon 237 bin 170’inci

Vakıflarda fark açıldı

Bunun yanı sıra vakıf üniversitelerinde ise aynı bölümde okuyacak öğrencilerde burslu ve ücretli okuyacak öğrencilerde oldukça yüksek sıralama farkları oluştu.

• Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık: Burslu sıralaması 1324, ücretli sırlaması 1 milyon 537 bin 463

• Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri: Burslu sıralaması 78 bin 96, ücretli sıralaması 1 milyon 369 bin 24

• Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler: Burslu sıralaması 157 bin 542, yüzde 50 indirimli sıralaması 1 milyon 842 bin 405

• Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji: Burslu sıralaması 12 bin 654, yüzde 50 indirimli sıralaması 1 milyon 238 bin 596

• İstanbul Esenyurt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler: Burslu sıralaması 342 bin 109, yüzde 50 indirimli sıralaması 1 milyon 843 bin 211

• İstanbul Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: Burslu sıralaması 137 bin 340, ücretli sıralaması 1 milyon 854 bin 126

• Acıbadem Üniversitesi Psikoloji: Burslu sıralaması 9 bin 132, ücretli 1 milyon 715 bin 161

• İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme: Burslu sıralaması 151 bin 317, ücretli sıralaması 1 milyon 837 bin 422

• Sabahattin Zaim Üniversitesi İktisat: Burslu 151 bin 317, yüzde 50 indirimli 1 milyon 622 bin

• Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik: Burslu sıralaması 500, yüzde 50 indirimli sıralaması 1 milyon 228 bin 377