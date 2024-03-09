Tamamlanmamış evleri teslim ettiler

Toplu Konut Projesi (TOKİ) tarafından Çorum’da yapımına 6 yıl önce başlanan 743 konutluk Çorum TOKİ Kuruçay Konutları’nın sadece yüzde 10’u hak sahiplerine teslim edildi. Teslim edilen evlerde ise ciddi eksiklikler bulunduğunu ifade eden CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, söz konusu evleri ziyaret etti. Tamamlanmamış evlerin hak sahiplerine teslim edildiğine dikkat çeken Tahtasız, konutlardaki eksiklikler nedeniyle yurttaşların mağdur olduklarını söyledi.

Tahtasız, 743 konutluk TOKİ binalarının yüzde 70’inin hâlâ yüzde 70’nin tamamlanmamış olduğuna dikkat çekti. Evlerde ciddi eksiklikler olduğunu söyleyen CHP’li Tahtasız, “Evlerin ya kapısı ya evyesi veya mutfak dolabı yok. Suyu akmıyor, asansörü çalışmıyor. Takipçisi olacağız.” dedi.

Öte yandan TOKİ mağdurlarından Firdevs Tuncay, 25 gün önce teslim edilen evinin mutfak dolaplarının ve tezgâhının takılmadığını söyledi. 2018 yılında TOKİ kurasına girdiğinden bu yana mağdur olduğunu söyleyen Tuncay, “Artık evime geçmek istiyorum. Artık bizi mağdur etmeyin.” dedi.