Tamer Karadağlı, Aşık Veysel’i canlandıracak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın "2023 UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı" kapsamında 4 Aralık'ta düzenleyeceği "Dostlar Beni Hatırlasın" etkinliğinde, halk ozanını sahnede Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı canlandıracak.

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Fransa'nın başkenti Paris'teki genel merkezinde tiyatral gösteriyle anılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "2023 UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı" kapsamında daha önce Saray’da gerçekleştirilen "Dostlar Beni Hatırlasın" etkinliği, 4 Aralık'ta Paris'te düzenlenecek.

Güzel Sanatlar ile Devlet Tiyatroları genel müdürlükleri sanatçılarının yer alacağı gösterinin genel sanat yönetmeni, Ömer Faruk Belviranlı olacak. Aşık Veysel'i sahnede Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı canlandıracak.

Orkestra şefliğini Enver Merallı, solistliğini ise Elif Buse Doğan, İsmail Altunsaray, Mahriban Akkuş ile Pelin Karakuş'un yapacağı gösteride, şu eserler sahnelenecek:

"Uzun İnce Bir Yoldayım (modern dans), Atatürk'e Ağıt, Havalanma Telli Turnam, Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada, Güzelliğin On Par'etmez, Küçük Dünyam, Kahpe Felek Sana Nettim Neyledim, Bin Cefalar Etsen Almam Üstüme, Çiğdem Der Ki Ben Elayım (modern dans) ve Benim Sadık Yarim Kara Topraktır (modern dans)."