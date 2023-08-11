Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı

Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisiyle bilinen Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama kararlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Bir süredir muhalefete kesimlere yönelik tutumu nedeniyle eleştirilen Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisiyle bilinen Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.

Tamer Karadağlı, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan Merve Dizdar'ın kadın olmanın zorluklarına değindiği konuşmasına tepki göstererek "Yurtdışında böyle önemli bir ödül alıp ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi doğru gelmiyor" sözleriyle tartışma yaratmıştı.