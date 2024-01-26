Tanıtımıyla tepki çeken "İnci Taneleri", reytinglerde zirveye yerleşti

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı 'İnci Taneleri', totalde 8.84, AB’de 9.59 ve ABC1’de 10.74 reytingle her üç kategoride de zirveye yerleşti. Dizinin tanıtımı kadın cinayetlerini romantize eden ifadelerin yer alması nedeniyle tepki çekmişti.

Yılmaz Erdoğan'ın yıllar sonra ekrana döndüğü 'İnci Taneleri' dizisi, dün akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu.

Dizi, birinci bölümüyle reytinglerde 3 kategoride birinci sıraya yerleşti. Dizi, totalde 8.84, AB’de 9.59 ve ABC1’de 10.74 reyting

Dizinin başrollerinde Yılmaz Erdoğan Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İLK TANITIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Hapishaneden çıkan Azem Yücedağ'ın yaşadıklarını anlatan BKM imzalı dizinin tanıtımında şu ifadeler ye ralıyor: "Azem, taşıdığı büyük sırla umudun peşinden koşarken, kolyesinden kopup dört bir yana savrulan inci tanelerini bir araya getirebilecek midir?"

Dizinin ilk tanıtımında kullanılan "Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış..." ifadeleri sosyal medyada kadın cinayetlerini romantize ettiği eleştirileriyle tepki çekmişti.

Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı 'Dilber' karakterine yer verilen ve "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…" sözleriyle dikkat çeken ikinci tanıtım da pavyon sahnesiyle sosyal medyada gündem oldu.