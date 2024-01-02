Tanju Özcan'a afiş soruşturması

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali'nin iptali sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından kentin billboardlarına yansıtılan "Çöl faresi bedevilere, Atatürk'ün büyüklüğünü hatırlatan Fenerbahçe ve Galatasaray camiasını Bolu halkı adına kutluyorum. Atatürk'süz Türkiye olmaz" görsel ile ilgili soruşturma başlattı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentin farklı noktalarına asılması için talimat verdiği "Çöl faresi bedevilere" yazılı görseller hakkında soruşturma başlatıldı.

Görseller, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile kaldırıldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynaması planlanan Süper Kupa Finali'nin iptali sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin dört bir yanındaki elektronik billboardlarda yayınladığı görsel ile Arap yetkililere tepki gösterdi.

Kentin farklı noktalarına "Çöl faresi bedevilere" Atatürk'ün büyüklüğünü hatırlatan Fenerbahçe ve Galatasaray camiasını Bolu halkı adına kutluyorum. Atatürk'süz Türkiye olmaz" yazılı görseller asıldı.

Başsavcılık ayrıca bilboardlara yansıtılan görseller ile ilgili soruşturma başlattı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Soruşturma sonrası Tanju Özcan, sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Bu görsel ile ilgili soruşturma açılmış. Gerçekten akıl tutulması yaşanıyor. Türk milleti olarak biz ezik miyiz? Katil Suud rejimi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun manevi hatırasına saygısızlık yapılıyor. Biz buna tepki gösterdik diye soruşturma geçiriyoruz. Pişman değilim, kimse Türk milletinin kırmızı çizgisi olan Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapamaz" dedi.