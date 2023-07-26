Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi. Özcan, kararın ardından yaptığı ilk açıklamada, yargı yoluna gideceğini bildirdi. Özcan, avukatı aracılığıyla kararı yargıya taşıyacağını bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihracına karar verdi.

CHP YDK'nin, parti genel merkezinde 1,5 saat süren toplantısında, Tanju Özcan'ın dosyasının da aralarında bulunduğu 3 dosya görüşüldü.

YDK Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Özcan hakkında, CHP Tüzüğü'nün "kesin çıkarma cezası gerektiren parti suçları" başlıklı maddesinin, "programa, tüzük kurallarına, kurultay, yetkili organ ve grup kararlarına aykırı davranmak" ile "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" bendleri kapmasında, kesin çıkarma cezası verildi.

ÖZCAN: MEVCUT YÖNETİMDEN BAŞKA BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM

Özcan, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarısız Bay Kemal, 12 seçim kaybetti ama anahtar listeyle kendi seçtirttiği YDK'ya beni partiden ihraç ettirtti. Karar, emin olun sadece CHP'nin Atatürkçü gömleği çıkartmasını isteyen Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP'li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bay Kemal, Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı. Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Özcan, şöyle devam etti: "Sorosçulara, FETÖcülere, 10 Aralıkçılara teslim olan CHP yönetimince atılmak beni küçültmez. Bu mevcut yönetimden de başka bir şey beklemiyordum. Bugün beni ihraç ettiler, yarın sırada Atatürkçü kalmaya kararlı olan diğerleri… Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu değerlerimiz." Başarısız Bay Kemal @kilicdarogluk , 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK’ya beni partiden ihraç ettirtti.



Karar, emin olun sadece CHP’nin Atatürkçü gömleği çıkartmasını isteyen Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP’li terör sevicileri… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 26, 2023

YARGI YOLUNA GİDECEK

Özcan'ın avukatı Kübra Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun verdiği ihraç kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını bildirdi. Tanju Özcan'ın dosyasının görüşüldüğü CHP YDK'nin ardından açıklama yapan Kübra Özcan, kurula sözlü savunmada bulunduğunu aktardı. Sadece usule ilişkin savunma yaptıklarını belirten Özcan, "Süre talep ettik çünkü yasal savunma süremiz henüz dolmamıştı. Fakat bizim itirazlarımız değerlendirilmeksizin ve süre verilmeksizin ihraç kararı çıktı. Bu itirazlarımız değerlendirilmediğinden kararı kabul etmiyoruz" dedi. Kübra Özcan, YDK'nin "kesin çıkarma cezası" kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını söyledi.

ÖZCAN'IN İHRAÇ SÜRECİ