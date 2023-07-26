Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi. Özcan, kararın ardından yaptığı ilk açıklamada, yargı yoluna gideceğini bildirdi. Özcan, avukatı aracılığıyla kararı yargıya taşıyacağını bildirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihracına karar verdi.
CHP YDK'nin, parti genel merkezinde 1,5 saat süren toplantısında, Tanju Özcan'ın dosyasının da aralarında bulunduğu 3 dosya görüşüldü.
YDK Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Özcan hakkında, CHP Tüzüğü'nün "kesin çıkarma cezası gerektiren parti suçları" başlıklı maddesinin, "programa, tüzük kurallarına, kurultay, yetkili organ ve grup kararlarına aykırı davranmak" ile "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" bendleri kapmasında, kesin çıkarma cezası verildi.
Özcan, şöyle devam etti: "Sorosçulara, FETÖcülere, 10 Aralıkçılara teslim olan CHP yönetimince atılmak beni küçültmez. Bu mevcut yönetimden de başka bir şey beklemiyordum. Bugün beni ihraç ettiler, yarın sırada Atatürkçü kalmaya kararlı olan diğerleri… Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu değerlerimiz."
Başarısız Bay Kemal @kilicdarogluk , 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK’ya beni partiden ihraç ettirtti.— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 26, 2023
Karar, emin olun sadece CHP’nin Atatürkçü gömleği çıkartmasını isteyen Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP’li terör sevicileri…
Tanju Özcan'ın dosyasının görüşüldüğü CHP YDK'nin ardından açıklama yapan Kübra Özcan, kurula sözlü savunmada bulunduğunu aktardı. Sadece usule ilişkin savunma yaptıklarını belirten Özcan, "Süre talep ettik çünkü yasal savunma süremiz henüz dolmamıştı. Fakat bizim itirazlarımız değerlendirilmeksizin ve süre verilmeksizin ihraç kararı çıktı. Bu itirazlarımız değerlendirilmediğinden kararı kabul etmiyoruz" dedi.
Kübra Özcan, YDK'nin "kesin çıkarma cezası" kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını söyledi.
ÖZCAN'IN İHRAÇ SÜRECİ
Tanju Özcan, 16 Mayıs 2022'de yapılan bir meclis toplantısında el kaldıran AKP’li Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, YDK tarafından bir yıllığına partiden ihraç edilmişti.
Bir yıl partiden uzaklaştırma cezası alan ve geçtiğimiz günlerde cezası sona eren Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.
Özcan, ikinci kez partiden ihraç istemi üzerine Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne ‘Değişim ve Adalet’ yürüyüşü gerçekleştirmişti.
Özcan, seçimlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine yönelik eleştirilerini artırmıştı.