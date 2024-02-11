Tanju Özcan ile Selim Temurci arasında tartışma: "İlk seçimde CHP'yi sattınız"

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında katıldıkları televizyon programında tartışma çıktı. Tanju Özcan, Temurci'ye yönelik, "Daha ilk seçimde, oy aldıkları CHP’yi sattılar" dedi.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında tartışma yaşandı.

tv100'deki programda karşı karşıya gelen iki isim, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek Partisi Milletvekili Selim Temurci, Tanju Özcan'a yönelik, "Şu anda Kemal Bey CHP’nin genel başkanı olsaydı siz Bolu’da Belediye Başkan Adayı olmadan önce CHP’ye dönecek miydiniz, dönebilecek miydiniz? Siz bana bunu söylerken, sizin partinizin genel başkanı 6’lı masada bizlerle görüşürken siz zaten buna karşıydınız" dedi.

"İLK SEÇİMDE CHP'Yİ SATTINIZ"

Bunun üzerine Tanju Özcan, Selim Temurci'nin CHP listesinden seçilerek göreve geldiği konusuna tepki gösterdi.

Özcan, şu ifadeleri kullandı: "Bu konuşmaları duyunca baştan beri doğru söylediğimi anladım. Sayın Kılıçdaroğlu da benden helallik istemedi. Çünkü sayın Kılıçdaroğlu’nu kandırmışlar, oturtmuşlar 6’lı masanın başına, “Seni cumhurbaşkanı yapalım” demişler ama hiç de inanmamışlar. Siz CHP’de helal oylarıyla seçilirken, rozet takarken, ben Ankara’ya doğru 40 derecede yürüyüşteydim, biliyorsunuz değil mi?

Dolayısıyla ben sayın Kılıçdaroğlu’nun avukatlığını yapmıyorum, yaptığı yanlışları söylüyorum. Bugün de sayın Kılıçdaroğlu’nun yanlış yaptığının en somut delili sayın Milletvekilimizin sözleri. Daha ilk seçimde, oy aldıkları CHP’yi sattılar."