Tanju Özcan, Mehmet Metiner’le iddiaya girip imza attı

CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AKP'li Mehmet Metiner'le 'kazanma' iddiasına girdi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'den bir kez daha Bolu Belediye Başkan adayı olan Özcan "Seçimi kazanamazsam siyaseti bırakıyorum" metnini imzaladı.

Siyaset 19.01.2024 10:46 Giriş: 19.01.2024 10:46

Güncelleme: 19.01.2024 10:53 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AKP'li Mehmet Metiner ile iddiaya girdi. Özcan, TV100 canlı yayınında konuşan Özcan, AKP'li Mehmet Metiner ile iddialaşarak seçimi kazanamaması halinde siyasi bırakacağını söyledi. Bu söz üzerine Metiner, Özcan'dan yazılı taahhüt istedi. Özcan, canlı yayında bir kağıda "Yerel seçimi kazanamazsam siyaseti bırakıyorum. Sayın Erdoğan'la da uğraşmıyorum" yazarak imzaladı. Kağıdı alan Metiner kameralara gösterdi ve "Bolu halkında rica ediyorum, Özcan'ı emekli edin" dedi. Özcan'ın seçimi kazanması durumunda ne yapacağı sorulan Metiner "Bolu'ya gider tebrik ederim" yanıtını verdi.